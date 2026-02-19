İhlas Haber Ajansı • Denizli
Kopan kaya gerçeği ortaya çıkardı: İki bina arasında istinat duvarı yok
Denizli’de bir inşaat çalışması sırasında kopan kaya parçası, yan binanın üzerine düştü. İki bina arasında istinat duvarının olmadığı ortaya çıktı.
Denizli'de bir inşaat alanından kopan kaya parçası, bitişiğindeki binayı kullanılamaz hale getirdi; olayda yaralanan olmazken, istinat duvarının olmaması dikkat çekti.
- Denizli'de inşaattan kopan kaya parçası, bitişikteki 3 katlı binaya düştü.
- Bina ciddi hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
- Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
- İki bina arasında 10 metre kot farkı olmasına rağmen istinat duvarı bulunmuyordu.
- Güvenlik amacıyla karşı bina boşaltıldı ve ekipler bölgede önlem aldı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi’nde devam eden inşaat çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. İnşaattan kopan kaya parçası, bitişikte bulunan 3 katlı binanın üzerine düştü.
İSTİNAT DUVARI YOKMUŞ
Binada ciddi hasar oluştuğu ve kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, yaralanan kimse ise olmadı. Öte yandan meydana gelen olaysa iki bina arasında 10 metre kot farkı bulunduğu, herhangi bir istinat duvarının olmadığı öğrenildi.
KARŞI BİNA BOŞALTILDI
Korku dolu anlar sonrasında güvenlik amacıyla karşı binanın çevresi kontrollü şekilde boşaltıldı. Bölgeye gelen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak alanı şeritlerle kapattı.
