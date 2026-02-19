Denizli’de bir inşaat çalışması sırasında kopan kaya parçası, yan binanın üzerine düştü. İki bina arasında istinat duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi’nde devam eden inşaat çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. İnşaattan kopan kaya parçası, bitişikte bulunan 3 katlı binanın üzerine düştü.

Kopan kaya gerçeği ortaya çıkardı: İki bina arasında istinat duvarı yok

İSTİNAT DUVARI YOKMUŞ

Binada ciddi hasar oluştuğu ve kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, yaralanan kimse ise olmadı. Öte yandan meydana gelen olaysa iki bina arasında 10 metre kot farkı bulunduğu, herhangi bir istinat duvarının olmadığı öğrenildi.

Kopan kaya gerçeği ortaya çıkardı: İki bina arasında istinat duvarı yok

KARŞI BİNA BOŞALTILDI

Korku dolu anlar sonrasında güvenlik amacıyla karşı binanın çevresi kontrollü şekilde boşaltıldı. Bölgeye gelen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak alanı şeritlerle kapattı.

Kopan kaya gerçeği ortaya çıkardı: İki bina arasında istinat duvarı yok

Haberle İlgili Daha Fazlası