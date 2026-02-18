Deprem bölgesinin kültürel yaraları sarılırken Antakya Ulu cami, hâlâ ayağa kaldırılmayı bekliyor. Yaklaşık 750 senelik mabet, 2023’te yaşanan 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Bursa Büyükşehir Belediyesi ise mabedin ihyasını üstleneceğini duyurdu. Belediye ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Ancak 2024 yılındaki mahallî seçimlerde belediye, AK Parti’den CHP’ye geçti. Caminin ihya projesi ise aynı senenin ekim ayında onaylandı. Fakat Vakıflar, rekonstrüksiyon çalışmalarının istenildiği gibi ilerlemediği gerekçesiyle geçen yılın sonunda sözleşmeyi feshetti.

26 Haziran’da açılacağı duyurulan tarihî camideki çalışmalar şimdi durmuş hâlde. Türkiye gazetesine açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, rekonstrüksiyon ve güçlendirme projesine 20 ay sonra onay verildiğini, inşaatın yüzde 60’ının tamamlanıp ödemelerinin yapılmasına rağmen sözleşmenin iptal edildiğini iddia etti. Belediye yetkilileri, yapının zor kısmının tamamlandığını savundu.

VAKIFLAR: BELEDİYE GEÇ KALDI

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Bursa Büyükşehir Belediyesinin projesinde restorasyona mâni bir durum bulunmamasına rağmen “fiziki gerçekleştirmenin yüzde 35 seviyesinde kaldığı” savunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Minare projesi Bursa Büyükşehir Belediyesince geç hazırlandığından geç onaylanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce işin bir an önce tamamlanabilmesi için protokol feshedilmiş olup mart ayı ortasında ihale sürecinin tamamlanması, ardından restorasyon çalışmalarına başlanması ve haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır.”

Tarihî yapının akıbeti, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

MEMLUK YAPISI SELÇUKLU ÜSLUBU

Memluk devrine rastlayan 1271’de Selçuklu mimari üslubuyla inşa edilen Antakya Ulucami, kıymetli halılarla kaplanmış, altın hatlarla süslenmişti. Osmanlı devrinde tadil edilen mabet, Antakya camilerinin en eskisi ve en büyüğüydü. Şimdi tekrar ayağa kaldırılmayı bekliyor.

