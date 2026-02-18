Özel, partideki erime için çözüm arayışında! Başkanların istifasına karşı protokol önerisi
CHP’de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından yeni istifaların önüne geçmek için protokol önerisi gündeme geldi.
- Parti yönetimi, yeni istifaların önüne geçmek için beyin yakan bir öneride bulundu: belediye başkanlarıyla yazılı protokol imzalanması.
- Bu öneri, hukuki bir dayanağı olmayacağı ve istifaları engellemeyeceği görüşünün ağır basmasıyla rafa kaldırıldı.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir toplantıda da bu öneri gündeme geldi ancak belediye başkanları sıcak bakmadı.
- Bazı parti kurmayları, belediye başkanlarının istifasının normal karşılanması gerektiğini savunuyor.
- Parti, il ve ilçe teşkilatlarının belediye başkanları ve meclis üyeleriyle daha yakın temas kurarak muhtemel sorunları ve şikâyetleri Genel Merkez'e bildireceğini belirtti.
- Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Meclis'e getirilecek ilk teklifin İstanbul Sözleşmesi olacağını söyledi.
BERAT TEMİZ - Parti yönetimi, yeni istifaların önüne geçmek için beyin yakan bir öneride bulundu. Parti yönetiminden bazı isimler, partideki erimeyi engellemek için belediye başkanlarıyla yazılı protokol imzalanması önerisinde bulundu.
Bir süredir parti içerisinde tartışılan öneri, hukuki bir dayanağı olmayacağı ve istifaları engellemeyeceği görüşünün ağır basmasıyla rafa kaldırıldı.
BAŞKANLAR SICAK BAKMIYOR
Söz konusu önerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz hafta ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda da gündeme geldiği ancak belediye başkanlarının sıcak bakmadığı öğrenildi. Bazı parti kurmayları ise belediye başkanlarının istifasının normal karşılanması gerektiğini savunuyor. Kurmaylar, “Siyasette bazı yol ayrılıklarının yaşanması normaldir. İktidara yürürken gidenler gider, kalanlar kalır. Bizler kalanlarla yol yürümeye devam ederiz” görüşünü dile getirdi. Bu arada, il ve ilçe teşkilatlarının belediye başkanları ve meclis üyeleriyle artık daha yakın temas kuracağı, muhtemel sorunları ve şikâyetleri Genel Merkez’e bildireceği ifade ediliyor. Bu şekilde Genel Merkez’in istifa edebileceği düşünülen isimlere karşı erken reaksiyon almasının sağlanacağı belirtiliyor.
SÖZLEŞMEYİ GERİ GETİRECEĞİM
Bu arada partisinin grup topantısında konuşan Özgür Özel “Bu kürsüye Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidar partisinin genel başkanı olarak yeniden çıkacağım ve o gün göreceksiniz Meclis’e getireceğimiz ilk teklif İstanbul Sözleşmesi olacak” dedi.