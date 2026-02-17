Sakarya TOKİ kura sonuçları 17 Şubat: TOKİ Sakarya kura sonucu sorgulama ve isim listesi ekranı
Sakarya TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor! 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda başlayan kura çekimiyle birlikte, Sakarya genelinde yapılacak konutların hak sahipleri belirlenmeye başladı. Kura çekiminin başlamasıyla gözler TOKİ kura sonucu sorgulama ekranına ve asil yedek isim listelerinin yayımlanacağı resmi sayfalara çevrildi. İşte, TOKİ Sakarya kura sonucu sorgulama ve isim listesi ekranı...
17 Şubat 2026 tarihli Sakarya TOKİ kura çekimi canlı yayın ile Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde başladı. Kura kapsamında Sakarya Merkez için Adapazarı, Arifiye ve Serdivan’ı kapsayan 4.000 konutluk proje yer aldı. Çekilişte Akyazı için 500, Ferizli için 500, Geyve için 140, Hendek için 223, Karasu için 500, Kocaali için 250, Pamukova için 300, Söğütlü için 120 ve Taraklı için 100 konutluk projelerin hak sahipleri de belli oldu. İşte, Sakarya TOKİ kura sonuçları sorgulama ve isim listesi ekranı...
SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sakarya TOKİ kura sonuçları 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda yapılan çekilişin ardından vatandaşların erişimine açılacak. Başvuru yapanlar TOKİ’nin resmi sonuç sayfası üzerinden kura durumlarını sorgulayabiliyor.
Kura çekimi TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınla ilan edilirken isteyen vatandaşlar çekiliş görüntülerini tekrar izleyerek kendi isimlerini de kontrol edebiliyor. Çekiliş sırasında ekrana başvuru sahiplerinin isimleriyle birlikte T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi yansıtıldı.
SAKARYA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sakarya’da konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların tam isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları bölümünden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar ilgili ekrana giriş yaptıktan sonra il, ilçe ve proje seçimi yaparak listelere ulaşabiliyor.
Noter süreci tamamlandıktan sonra aynı bilgiler e-Devlet sistemine de aktarılıyor. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranından asil ya da yedek durumlarını, konut tipi ve ilçe bilgileriyle birlikte öğrenebilecekler.
SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|SAKARYA
|MERKEZ
|SAKARYA MERKEZ (ADAPAZARI, ARİFİYE, SERDİVAN) 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4.000
|EMLAK KATILIM BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|2
|SAKARYA
|AKYAZI
|SAKARYA AKYAZI 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|3
|SAKARYA
|FERİZLİ
|SAKARYA FERİZLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|ZİRAAT BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|4
|SAKARYA
|GEYVE
|SAKARYA GEYVE 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|HALK BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|5
|SAKARYA
|HENDEK
|SAKARYA HENDEK 223/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|223
|HALK BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|6
|SAKARYA
|KARASU
|SAKARYA KARASU 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|7
|SAKARYA
|KOCAALİ
|SAKARYA KOCAALİ 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|ZİRAAT BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|8
|SAKARYA
|PAMUKOVA
|SAKARYA PAMUKOVA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|9
|SAKARYA
|SÖĞÜTLÜ
|SAKARYA SÖĞÜTLÜ 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|10
|SAKARYA
|TARAKLI
|SAKARYA TARAKLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|17.02.2026 11:00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi