Muğla Köyceğiz'de lodos ve göl seviyesinin yükselmesi yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgedeki birçok ev ve iş yerini su basarken, araçlar ise su altında kaldı.

Muğla'da Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden gelen sular nedeniyle yer yer 1 metre yükselen Köyceğiz Gölü'nden taşan sular, cadde ve sokaklarda yaşamı olumsuz etkiliyor.

DÜKKANLARI SU BASTI

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos ve Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordondaki işletmeler su altında kaldı.

Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

Göl yükseldi; ev, iş yeri ve araçlar suya gömüldü

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Su biriken yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken yükselen sular nedeniyle park halindeki bir otomobil yarıya kadar suya gömüldü.

Köyceğiz Gölü'nde antrenman yaparken rüzgar ve dalgalara yakalanan kürek sporcuları da zor anlar yaşadı.

