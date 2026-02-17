İtalya’nın Napoli kentinde 180 yıllık tarihi miras alevlere teslim oldu. Chiaia bölgesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Sannazaro Tiyatrosu’nu kısa sürede sardı. Yangın sırasında bölge sakinleri tahliye edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtalya’nın Napoli kentine bağlı Chiaia bölgesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında tarihi Sannazaro Tiyatrosu alevlere teslim oldu.

Yangın sırasında bölge sakinleri tahliye edildi.

Alevlerin etkisiyle tarihi tiyatronun çatısı çöktü, binada ciddi hasar meydana geldi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangından 4 kişi etkilendi. Hastaneye kaldırılan kişilerin tedbir amaçlı kontrollerden geçirildiği açıklandı.

Bölge halkına dikkatli olmaları ve yerel yetkililerle iletişim halinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

