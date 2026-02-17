Kaydet

İzmir’in Konak ilçesinde Şevket Özçelik Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunuldu. 23 yaşındaki S.D., elinde silahla iş yerine girmeye çalışırken, dükkan sahibinin kapıyı kapatmasıyla amacına ulaşamadı. Kaçmaya çalışırken havaya ateş açan şüpheli, bölgede devriye atan trafik ve asayiş ekiplerince kısa süreli kovalamaca sonucu suç aletiyle birlikte yakalandı. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

