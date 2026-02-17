Samsun'da H.C.K. isimli genç, sosyal medyadan genç bir kıza arkadaşlık isteği gönderdi. Genç kızın sevgilisiyle buluşan şahıs, H.C.K. tarafından bıçaklandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında H.C.K. (22), Instagram hesabı üzerinden E.G. adlı kıza arkadaşlık isteği gönderdi.

GENÇ KIZIN SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

E.G.'nin erkek arkadaşı E.E. (22), arkadaşlık isteğinde bulunan H.C.K. ile buluştu. Taraflar arasında çıkan kavgada H.C.K. tarafından bıçaklanan E.E., sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderdi! Tepki gösteren sevgilisini bıçakladı

TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili H.C.K. (22) ve E.İ.'yi (19) gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen H.C.K. ve E.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.C.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

