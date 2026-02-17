İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Umman'ın aracılığında Cenevre'de yapılan ve yaklaşık üç buçuk saat süren İran-ABD arasındaki dolaylı nükleer görüşmelerde bazı konularda anlaşmaya varıldı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur dolaylı müzakerelerin ardından ABD ile temaslarda yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Tarafların ana ilkeler üzerinde genel bir mutabakata vardığını ve muhtemel bir anlaşma metnine geçiş sürecinin başlatıldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı şunları söyledi:

"İkinci tur müzakereler bugün Umman Büyükelçiliği'nde yapıldı, ancak görüşmeler dün başlamıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ve ve ABD heyetiylr iyi görüşmeler gerçekleştirdik.

Bu turda önceki tura kıyasla daha ciddi başlıkları ele aldık ancak diyalog ortamı daha yapıcıydı. Muhtemel bir anlaşma metnine geçiş sürecini başlatmak için rehber sayılacak temel ilkeler üzerinde genel bir mutabakata vardık."

İran ve ABD arasında anlaşma! "Temel ilkeler konusunda uzlaştık"

"HEMEN ATEŞKES ANLAMINA GELMİYOR"

Arakçi, bunun hızlı bir anlaşma sağlandığı anlamına gelmediğini de değindi:

"Hemen hızlıca konu kapandı diyemeyiz ama müzakerelerin önü açıldı ve ilerleme kaydettik. İran açısından net ve olumlu bir yol ortaya çıktı. Üzerinde çalışılması gereken konular hala var. Farklı fikirler ortaya kondu ve bu fikirler ciddi şekilde ele alındı. Sonuç olarak, bundan sonra bu ilkeler doğrultusunda ilerleyeceğiz"

Arakçi ayrıca Washington ile üçüncü bir görüşme turunun tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı.

ABD merkezli CNN kanalı da ABD ile Cenevre’de görüşen İran müzakere heyetinin bu gece Tahran’a döneceğini aktardı.

FÜZE VE ZENGİNLEŞTİRME BAŞLIKLARI MASADA YOK

İran basınına göre, İranlı heyet balistik füzeler ve uranyum zenginleştirme konusunda müzakereden kaçındı. İran tarafının, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetiyle birlikte nükleer tesislerin denetimine Amerikalıların katılmasına izin verme konusundan da uzak durduğu öne sürüldü.

Cenevre’deki görüşmelerde tarafların muhtemel bir anlaşma için "rehber ilkeler" üzerinde genel mutabakata vardığı açıklanmıştı. Ancak yerel basına göre temel başlıklarda görüş ayrılıkları sürüyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise İran, nükleer müzakerelerde yeni öneriler sundu.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre Tahran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine üç yıllık ara verme teklifinde bulundu. Ayrıca bazı zenginleştirilmiş uranyumun yurt dışına, muhtemelen Rusya’ya gönderilmesi önerildi.

İran ayrıca yaptırımların kaldırılması halinde gelecekte ABD ile ticaret anlaşmalarına açık olduğunu iletti.

Haberle İlgili Daha Fazlası