ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

ABD ve İranlı yetkililer, ikinci tur görüşmeler için bugün günü İsviçre’de bir araya geliyor.

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, nükleer müzakereler hakkında konuştu.

Süreci yakından takip ettiğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını söyleyen Trump, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir. Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar. dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran’ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken bunu değerlendirmediğini hatırlatarak, bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Nükleer potansiyellerini etkisiz hale getirmek için B-2'leri göndermek yerine bir anlaşma yapabilirdik. Ama B-2'leri göndermek zorunda kaldık"

GAZZE BARIŞ KURULU WASHİNGTON’DA TOPLANIYOR

Trump, bu hafta Washington’da düzenlenecek Gazze Barış Kurulu toplantısına da değindi. Toplantı kapsamında birçok dünya liderinin bir araya geleceğini aktaran Trump, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze’nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." ifadelerini kullandı.

Gazze sürecinde Birleşmiş Milletler ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler, ancak dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu’na katılıyor. BM’yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız." açıklamasında bulundu.

İDAM CEZASI MI?

Trump, NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie’nin kaçırılmasıyla ilgili de konuştu.

84 yaşındaki Nancy Guthrie’nin ölü bulunması halinde sorumluların ağır federal cezalarla karşı karşıya kalacağını söyleyen ABD Başkanı, Adalet Bakanlığının idam cezası talep edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise "En ağır olanı, evet. Bu doğru." cevabını verdi.

12 SAVAŞ GEMİSİ İRAN'A DOĞRU GİDİYOR

Avrupa Sentinel-2 uydularından elde edilen kamuya açık görüntülerde, nükleer enerjili Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Umman kıyılarından yaklaşık 240 kilometre açıkta, Arap Denizi’nde bulunduğu görüldü.

BBC'nin araştırma ve teyit birimi Verify, uydu görüntülerini kullanarak ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün İran yakınlarında olduğunu doğruladı.

Ocak ayında bölgeye girdiği bildirilen gemi, açık denizde uydu kapsama alanının sınırlı olması nedeniyle bir süre görüntülenememişti. Karadaki askeri unsurların ise uydu tarafından daha sık tespit edildiği kaydedildi.

Uydu görüntüleri aracılığıyla şu anda Ortadoğu’da 12 ABD gemisi takip ediliyor. USS Abraham Lincoln, üç Arleigh Burke sınıfı destroyer ile birlikte bir uçak gemisi saldırı grubu oluşturuyor.

Buna ek olarak uzun menzilli füze saldırıları gerçekleştirebilen iki destroyer daha bölgede yer alıyor. Körfez’deki Bahreyn deniz üssünde kıyıya yakın muharebe için konuşlandırılmış üç özel gemi bulunuyor.

İki destroyer Doğu Akdeniz’de, Suda Körfezi’ndeki ABD üssü yakınlarında görüntülendi. Bir destroyer ise Kızıldeniz’de tespit edildi.

F-15 VE EA-18 SAYISINDA ARTIŞ

Ürdün’deki Muwaffaq Salti askeri üssünde konuşlandırılmış F-15 ve EA-18 savaş uçaklarının sayısında artış gözlemlendi.

ABD ve Avrupa’dan Ortadoğu’ya doğru hareket eden kargo uçakları, yakıt ikmal ve iletişim uçaklarında da artış kaydedildi.

ABD Merkez Komutanlığı da 6 Şubat’ta Arap Denizi’nde USS Abraham Lincoln’ün yanında destroyerler, savaş uçakları, gözetleme uçakları ve sahil güvenlik gemilerinin yer aldığı görüntüleri yayımladı.

HÜRMÜZ’DE FÜZE TATBİKATI

Diğer yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı’nda deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Tasnim Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur bir limanda deniz araçlarını denetledi. Ardından bir gemiden füzelerin fırlatıldığı görüldü. Pakpur’un Harg Adası üzerinde helikopterle uçtuğu görüntüler de paylaşıldı.

Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli denizcilik rotalarından biri olarak kabul edilmekte. Küresel petrol ve doğalgazın yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçiyor. İran’ın ana petrol ihracat terminali Harg Adası da bu noktada yer alıyor.

VENEZUELA VE ÖNCEKİ İRAN OPERASYONLARINDAN "DAHA DERİN"

Askeri istihbarat uzmanı Justin Crump, BBC Verify’a yaptığı değerlendirmede ABD’nin Ortadoğu’daki mevcut askeri hazırlıklarının, ocak ayında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro’nun yakalanması öncesindeki manevralardan ve haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırılarından "daha derin ve sürdürülebilir" olduğunu söyledi.

Geçen yıl Venezuela’ya yönelik operasyon öncesinde ABD, Karayipler’e Gerald R. Ford savaş gemisini göndermişti. O dönemde bölgede sekiz savaş gemisi takip ediliyordu. ABD, anakaradaki üslerinden ve Porto Riko’dan kolaylıkla jet gönderebildiği için daha az uçak kullanmıştı. Karayipler’e amfibi hücum gemileri de konuşlandırılmıştı.

İran’a yönelik geçen yılki operasyonda ise ABD’nin bölgede iki uçak gemisi saldırı grubu, Akdeniz ve Kızıldeniz’de beş destroyer ve Körfez’de üç savaş gemisi bulunuyordu. Savaş uçakları ve yakıt ikmal filoları ABD’den Avrupa’ya taşınmıştı. Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerini hedef alan B2 hayalet bombardıman uçakları ise Missouri’deki üslerden kalkmıştı.

