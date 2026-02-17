Yurdumuzda mahalle kültürünün bir parçası haline gelen sokak kedileri, yıllardır hayvanseverlerin desteğiyle hayatlarını sürdürüyor. Sokak kedilerine karşı farkındalığı büyüten özel günlerden biri de Dünya Kediler Günü. Her yıl Şubat ayının ortasında gündeme gelen bu anlamlı gün, sosyal medyada paylaşılan mesajlarla, yapılan bağış kampanyalarıyla ve kedilere yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Birçok kişi ''Dünya Kediler Günü ne zaman, hangi gün kutlanır?'' merak ederken Dünya Kediler Günü mesajları ve tarihçesi de araştırılıyor.

Kedilerin insan hayatına ne zaman dahil olduğu kesin olarak bilinmese de bazı araştırmalar evcilleşme sürecinin 5 ila 9 bin yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Kedilerin köpeklerden farklı olarak daha bağımsız bir evcilleşme süreci yaşadığı, insanla ilişkisinin ihtiyaç-fayda temelli başladığı düşünülüyor. Hem hayatlarımıza hem de kalplerimize uzun yıllar önce giren kedilerin Dünya Kediler Günü ile bir kez daha hatırlanması ile bugün gündeme geldi. Peki, Dünya Kediler Günü ne zaman, hangi gün kutlanır? İşte, Dünya Kediler Günü mesajları ve tarihçesi...

Dünya Kediler Günü mesajları ve tarihçesi: Dünya Kediler Günü ne zaman, hangi gün kutlanır?

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANIR?

Dünya Kediler Günü dünyanın birçok ülkesinde her yıl 17 Şubat tarihinde kutlanıyor. Hayvanseverler Dünya Kediler Gününde sokak kedilerine yönelik farkındalık çalışmalarına destek veriyor, çeşitli kampanyalara bağış yapıyor ve kedilere dair mesajlarla günün anlamını sosyal medyada yaşatıyor.

Dünya Kediler Günü mesajları ve tarihçesi: Dünya Kediler Günü ne zaman, hangi gün kutlanır?

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ MESAJLARI

Hayatımıza dokunan, evimizi yuva yapan, kalbimizi yumuşatan tüm kedilerin Dünya Kediler Günü kutlu olsun.

Dünya Kediler Günü kutlu olsun! Sevimli pati dostlarımızı unutmayalım. Onlara bir kap mama, bir kap su ve çokça sevgi verelim.

Sevgi bazen dört patilidir. Dünya Kediler Günü kutlu olsun.

Bir kedi, rutininize karışır ve fark ettirmeden hayatınızın bir parçası olur. Belki de bu yüzden kedi sahipleri için sevgi bir güne sığmaz. Çünkü onlarla paylaşılan her gün, kendiliğinden özeldir. Dünya Kediler Günü kutlu olsun.

Eğer bir kediniz varsa evde patron bellidir! Adını bilen ama sadece mama sesine gelen, kapalı kapıları kişisel hak ihlali gören, yatağımızı bizden çok sahiplenen, her eşyada yer çekimini deneyen tüylü dostlarımız… İyi ki varsınız! 17 Şubat Dünya Kediler Günü kutlu olsun!

Dünya Kediler Günü mesajları ve tarihçesi: Dünya Kediler Günü ne zaman, hangi gün kutlanır?

Sokaktaki canlar için de kapımızın önüne bırakacağımız bir kap mama ve bir kap su hayat kurtarıcı olabilir. Dünya Kediler Günü kutlu olsun!

Tüm patili dostlarımızın tüyleri kadar uzun ve sağlıklı bir ömürleri olsun. Dünya Kediler Günü kutlu olsun.

Koltukları işgal eden, kalplerimizi fetheden tüm kedilerin "17 Şubat Dünya Kediler Günü" kutlu olsun!

Sokakta, bahçede, pencere önünde… Bir bakışıyla kalbimize dokunan minik patiler iyi ki varlar. Dünya Kediler Günü kutlu olsun!

Aniden karşınıza çıkıp yıllardır sizi tanıyormuşcasına kucağınıza gelebilir, tepenize çıkabilir, hatta yemeğinize ortak olabilirler… Sevimli dostlarımızın Dünya Kediler Günü kutlu olsun!

Dünya Kediler Günü mesajları ve tarihçesi: Dünya Kediler Günü ne zaman, hangi gün kutlanır?

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

17 Şubat Dünya Kediler Günü’nün ortaya çıkışı 1990 yılına dayanıyor. İtalya’da evsiz kedilere dikkat çekmek amacıyla benimsenen 17 Şubat tarihi zamanla Avrupa’nın büyük bölümünde ve dünyanın birçok yerinde kabul gördü.

Sürecin başlangıcında İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto adlı dergide okurlarına yönelik bir anket düzenledi. Anketin sonucunda Oriella Del Col’un önerdiği 17 Şubat tarihi seçilerek Dünya Kediler Günü olarak belirlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası