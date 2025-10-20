Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu da kedi nafakası! Boşanma davasında dikkat çeken karar

Bu da kedi nafakası! Boşanma davasında dikkat çeken karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Buğra B. ve Ezgi B., kedilerinin velayetini protokole dahil etti. Buna göre kediler Ezgi B.'de kalacak, Buğra B. ise üç ayda bir 10 bin lira 'bakım masrafı' ödeyecek.

İstanbul'da yaşayan Buğra B. iki yıl önce evlendiği eşi Ezgi B.'ye 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan 'anlaşmalı boşanma protokolünde' her iki tarafın karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olduğu belirtildi. Protokolde yer alan bir madde ise dikkatlerden kaçmadı.

500 BİN TL MADDİ TAZMİNAT

Tarafların imzaladığı protokolde evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşıldığı, Buğra B.'nin boşanacağı Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

'KEDİLER İÇİN' NAFAKA ÖDEYECEK

Öte yandan sunulan protokolde, "Taraflar, Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.'de kaldığı müddetçe ve her halükarda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı Ezgi B'ye ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

