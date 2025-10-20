Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da milyonluk kaçaklığı polis engelledi: Yüzlerce cep telefonuna el konuldu

Şanlıurfa'da milyonluk kaçaklığı polis engelledi: Yüzlerce cep telefonuna el konuldu

- Güncelleme:
Şanlıurfa'da piyasa değeri 9 milyon 600 bin lira olan 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, seyir halindeki bir aracı takibe aldı. Aracı durduran ekipler, taban kısmında gümrük kaçağı cep telefonları olduğunu belirledi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRA

Demir kesme makinesi kullanarak aracın arka kısmındaki bölmeye ulaşan ekipler piyasa değeri 9 milyon 600 bin lira olan 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

