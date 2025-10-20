Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmit'te otogarda uzman çavuş, dehşet saçtı! Vurularak etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda ismi henüz bilinmeyen bir uzman çavuş, rastgele ateş açtı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, otogarda panik dolu anlara neden oldu.  

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda öğle saatlerinde meydana gelen olayda ismi henüz bilinmeyen bir uzman çavuş, beylik tabancasıyla otogarda etrafa rastgele ateş açtı. Polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen uzman çavuş, otogarda büyük paniğe neden oldu.  

BEYLİK TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda, ismi henüz öğrenilemeyen bir uzman çavuş, bilinmeyen nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açmaya başladı.

Kocaeli'de otogarda uzman çavuş, dehşet saçtı! Vurularak etkisiz hale getirildi - 1. Resim

İHTARA RAĞMEN DURMADI 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ihtarına rağmen 4 el ateş ettiği belirtilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de otogarda uzman çavuş, dehşet saçtı! Vurularak etkisiz hale getirildi - 2. Resim

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

