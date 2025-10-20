İzmit'te otogarda uzman çavuş, dehşet saçtı! Vurularak etkisiz hale getirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda öğle saatlerinde meydana gelen olayda ismi henüz bilinmeyen bir uzman çavuş, beylik tabancasıyla otogarda etrafa rastgele ateş açtı. Polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen uzman çavuş, otogarda büyük paniğe neden oldu.

BEYLİK TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda, ismi henüz öğrenilemeyen bir uzman çavuş, bilinmeyen nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açmaya başladı.

İHTARA RAĞMEN DURMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ihtarına rağmen 4 el ateş ettiği belirtilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.