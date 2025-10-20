İzmit Körfezi'nde dev temizlik: 1,6 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nin ekosistemini canlandırmak amacıyla yürütülen Dip Çamuru Temizliği Projesi'nin 2. etap çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 182 hektar alandan yaklaşık 1,6 milyon metreküp çamur çıkarıldı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden biri olarak gösterilen çalışma, Körfez'i eski doğal yapısına kavuşturmayı ve gelecek nesillere temiz bir çevre mirası bırakmayı hedefliyor. 3 etaptan oluşan projenin tamamlanan 1. etabında, 125 hektar alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temizlendi.

DENİZDEN 473 BİN METREKÜP ÇAMUR ÇIKARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen 2. etap çalışmalarında ise bugüne kadar 57 hektar alandan 473 bin metreküp çamurun denizden arındırma işlemi tamamlandı. Proje tamamlandığında, toplam 468 hektarlık bir alandan 3,8 milyon metreküp çamurun çıkarılması hedefleniyor.

EKOSİSTEMDE GÖZLE GÖRÜLÜR İYİLEŞMELER YAŞANMAYA BAŞLADI

Yetkililer, yürütülen çalışmalarla deniz ekosisteminde gözle görülür iyileşmeler yaşanmaya başladığını belirtti. Çıkarılan çamur sayesinde deniz tabanının oksijen seviyesinin yükseldiği ve biyoçeşitliliğin canlanmaya başladığı kaydedildi. Projenin, sadece Kocaeli için değil, tüm Marmara Denizi ekosistemi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.