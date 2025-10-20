Yerli Malı Haftası ne zaman? 2025 Yerli Malı Haftası tarihi

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak bilinen Yerli Malı Haftası, okullarda ve toplumda yerli malı kullanımını teşvik eden etkinliklerle dikkat çekerken 2025 yılı için hazırlıklar başladı. Yerli Malı Haftası ne zaman belli oldu.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası, her yıl Türkiye genelinde 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Bu tarih aralığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği resmi takvime dayanıyor. Hafta boyunca ülke genelindeki okullarda çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Amaç yalnızca üretimi vurgulamak değil, aynı zamanda bilinçli tüketim alışkanlıklarını çocuklara erken yaşta kazandırmak.

Okullarda yapılan sunumlar, sergiler ve yerli ürün tanıtımları bu haftanın temel unsurlarını oluşturuyor. Yerli üretimin desteklenmesi, hem ekonomik kalkınmanın hem de kültürel değerlerin korunması açısından önemli görülüyor.

2025 YERLİ MALI HAFTASI TARİHİ

2025 yılı Yerli Malı Haftası da her yıl olduğu gibi 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak. Bu hafta boyunca öğrencilere tasarrufun ve üretime katkı sağlamanın önemi anlatılacak. Eğitim kurumlarının yanı sıra çeşitli belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da yerli üretimi destekleyen etkinlikler düzenleyecek.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası’nın temeli 1923 İzmir İktisat Kongresi’ne dayanıyor. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında ekonomik kalkınma için yerli üretimin önemi vurgulanmış, 1946 yılında ise bu bilinç “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” adıyla resmiyet kazanmıştır. Bu özel hafta, Türkiye’de yerli üretimin desteklenmesi, tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla kutlanır.

Özellikle okullarda yapılan etkinliklerle çocuklara erken yaşta tasarruf bilinci aşılanır. Aynı zamanda öğrenciler yerli ürünleri tanır, üretim süreçlerini öğrenir ve tüketimde bilinçli seçimler yapmayı kavrar.