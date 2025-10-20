Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanma tarihi belli oldu

Türkiye’de 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret belirleme süreci, Üçlü Danışma Kurulu'nun toplantısıyla hızlanıyor. Enflasyon beklentileri ve ekonomik veriler, zam oranlarını etkileyecek. Asgari ücret toplantısı ne zaman merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı, 21 Ekim 2025 Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Üçlü Danışma Kurulu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getirerek 2026 asgari ücret görüşmelerinin altyapısını oluşturacak. Toplantı, sendikal örgütlenme ve komisyon yapısını ele alacak. Komisyonun resmi çalışmaları ise Aralık ayında başlayacak. Komisyon, 15 üyeden oluşuyor ve kararlar oy çokluğuyla veriliyor.

2026 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANMA TARİHİ

2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi, Aralık 2025'in ilk haftası olarak planlanıyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla oy çokluğuyla karar alacak. Üçlü Danışma Kurulu'nun 21 Ekim toplantısı, komisyonun hazırlık aşaması olarak görülüyor. Resmi görüşmeler enflasyon ve büyüme verileriyle başlayacak.

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

2026 asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2025 toplantılarının sonunda belli olacak. Görüşmeler, 1-15 Aralık arasında tamamlanacak ve 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. Üçlü Danışma Kurulu'nun 21 Ekim toplantısı, komisyonun altyapısını oluşturacak. Asgari ücreti enflasyon tahminleri (yıl sonu yüzde 25-30) ve refah payı, zam oranını etkileyecek.