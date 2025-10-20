Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP artık 'husumet üretim merkezi' haline geldi

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP artık 'husumet üretim merkezi' haline geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP artık &#039;husumet üretim merkezi&#039; haline geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'ye tepki gösterdi. Çelik, "CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin  milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış,  “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin  milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. 

CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış,  “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir.  Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kızıldeniz’de tanker saldırısı! İstanbul detayı ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerlikaya'dan polise "düşman" denilmesine sert tepki: Kimse bu alçaklığa cüret edemez! - Gündem"Kimse bu alçaklığa cüret edemez!"AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP'ye 'Kıbrıs' tepkisi - GündemAK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP'ye 'Kıbrıs' tepkisiEkrem İmamoğlu'nun duruşmasında taşkınlık! Bir grup bariyerleri yıktı - Gündemİmamoğlu'nun duruşmasında taşkınlık!Ormanlar küllerinden doğuyor! Yanan alanlar yeniden yeşeriyor - GündemYanan alanlar yeniden yeşeriyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaret - GündemErdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaretSağanak sonrası kabus: Hatay'da otoyol çamura teslim oldu, alt geçitte mahsur kalan kadın kurtarıldı - GündemAlt geçitte az kalsın dram yaşanıyordu!
Sonraki Haber Yükleniyor...