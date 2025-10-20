AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP artık 'husumet üretim merkezi' haline geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'ye tepki gösterdi. Çelik, "CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış, “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.
Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.
CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış, “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."
