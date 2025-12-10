Valizlerle kaçarken görülmüştü: Güllü'nün kızının avukatından dikkat çeken açıklama
Ünlü sanatçı Güllü’nün terastan düşerek ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kızı ve arkadaşının avukatları ‘kaçma şüphesi’ iddialarını reddetti.
28 Eylül 2025’te Yalova Çınarcık’ta bir apartmanın 5. katındaki evinin terasında kızı ve arkadaşıyla vakit geçiren ünlü şarkıcı Güllü (52), pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında dün, hem fiziki hem teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, iki kişiyle birlikte valizlerini hazırlayıp yurtdışına çıkmak üzereyken İstanbul’da gözaltına alındı.
"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri devam ederken şüphelilerin avukatları gazetecilere açıklamada bulundu.
FİRAR MI EDECEKTİ? AVUKATLARI AÇIKLADI
Avukat Aycan Sevsay, "Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibari ile gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.
Avukat Rahmi Çelik ise, "Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiş gitmiştir konu bundan ibarettir" ifadesini kullandı.