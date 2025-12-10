78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 bakanlık personeli, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla hakimliğe sevk edilerek haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulundan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. 32 sanığın yargılandığı davada aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerin de bulunduğu 11 sanığa 34 çocuğa karşı "kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis,yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti. Diğer 18 sanığa da değişen oranlarla ceza verilirken 3 sanıkta beraat etmişti.

9 ŞÜPHELİ BÜROKRATA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Danıştay 1. Dairesi’nin Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri hakkında soruşturma izni almasının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 bürokrat, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Kartalkaya faciasında yeni gelişme: 9 bakanlık personeline yurt dışı yasağı!

SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan şüpheli personeller hakkında yurt çıkış yasağı kararı getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş.Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A.D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç.Ç., baş kontrolörler Barış B., Melda A., Şule A. ve Ramazan A.'nın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası