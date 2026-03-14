Emeklinin maaş ve ikramiyeleri yatırılmaya başlandı! İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin ikramiye ve maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Milyonların beklediği gün geldi. Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş ve ikramiye ödeme tarihleri...
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve maaş ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde öne çekildi.
- Ödemeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu üzere 14 Mart'tan itibaren başladı.
- Bu yılki bayram ikramiyesi miktarı 4 bin lira olarak belirlendi.
- SSK emeklileri 14-16 Mart, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Mart, Emekli Sandığı emeklileri ise 19 Mart'ta ödemelerini alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İkramiyelerin bayram öncesinde yatırılacağını duyurmuştu.
"EMEKLİLERİMİZE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." demişti.
İKRAMİYE VE MAAŞLAR YATMAYA BAŞLADI
Emeklinin beklediği gün geldi. SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci bugün itibarıyla başladı.
SSK'LILARIN ÖDEME TAKVİMİ
Maaş ödeme günü her ayın 17-18-19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri bugün hesaplarına aktarılacak.
Ödeme günü 21-22 ve 23'ü olan SSK emeklileri maaş ve ikramiyelerini 15 Mart'ta, ödeme günü 24-25 ve 26'sı olanlar ise 16 Mart tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak.
BAĞ-KUR'LULARIN ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 25 ve 26'sı olanlar maaş ve ikramiyelerini 17 Mart tarihinde alacak. Ödeme günü 27 ve 28'i olanlar ise 18 Mart tarihinde alacak.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Emekli Sandığı bünyesinde aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında hayata geçirildi. Başlangıçta 1.000 lira olarak verilen ikramiye sonraki yıllarda yapılan artışlarla 4 bin liraya kadar yükseldi. Bu yıl Ramazan Bayramı için de aynı tutar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı için olacak. 2018-2025 döneminde emeklilere ödenen toplam bayram ikramiyesi yaklaşık 430 milyar lirayı buldu. 2026 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ödemeleri de dâhil edildiğinde toplam tutarın 560 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.