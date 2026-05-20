İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan’a yeni saldırı: Ölü ve yaralılar var
İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği son saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
İsrail, devam eden ateşkese rağmen yeniden Lübnan’ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in ülkenin Sur şehrindeki Deyr Kanun en-Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı "katliam" olarak nitelerken, İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
ATEŞKES 45 GÜN DAHA UZATILMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan’da duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 15 Mayıs’ta yapılan açıklamada ise İsrail-Lübnan görüşmelerinin "son derece verimli" geçtiği belirtilerek "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" denilmişti.