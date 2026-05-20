ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşı çok kısa sürede sona erdireceklerini söyledi. İran'ın anlaşma yapmak için can attığını öne süren Trump, "Bu durumdan bıktılar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğinin altını çizerek yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini söyledi.

"BU SAVAŞI ÇOK KISA SÜREDE SONA ERDİRECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, "Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları yok oldu, liderlerinin yok olduğunu söylemek istemiyorum çünkü bu pek hoş değil ama bu bir gerçek." dedi.

İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini tekrarlayan Trump, "Buna tahammül edemeyiz ve tahammül etmeyeceğiz." diye konuştu.

