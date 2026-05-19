Premier League’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Bournemouth-Manchester City maçının yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kritik deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Bournemouth-Manchester City maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Manchester City ile AFC Bournemouth, Premier League’in kritik haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında Arsenal’i takibini sürdüren Manchester City, sezonun son virajında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte, Bournemouth-Manchester City maç yayın bilgileri...

BOURNEMOUTH-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Premier League’de oynanacak Bournemouth-Manchester City maçı Türkiye’de beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadele futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle Arsenal ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Manchester City’nin alacağı sonuç, Premier League zirvesindeki dengeleri değiştirebilir.

Pep Guardiola’nın öğrencileri son haftalarda yakaladığı yenilmezlik serisiyle dikkat çekiyor. Manchester City, ligde oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, bu süreçte 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Ev sahibi Bournemouth ise sezonun son bölümünde güçlü rakibi karşısında sürpriz sonuç hedefliyor. Taraftarı önünde puan almak isteyen Bournemouth’un nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

BOURNEMOUTH-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth-Manchester City maçı Premier League’in 37. haftasında oynanacak. Mücadele 19 Mayıs Salı 21.30'da başlayacak. Ligde lider durumda bulunan Arsenal son haftalara 79 puanla girerken, Manchester City ise 77 puanla ikinci sırada bulunuyor. Pep Guardiola’nın ekibi kalan maçlarını kazanarak Arsenal’in puan kaybetmesini bekleyecek.

