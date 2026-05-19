İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı ve kardeşini tehdit ettiği tespit edilen Daltonlar suç örgütüne üye 7 şüpheli hakkında 6 yıldan 22 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ‘Daltonlar' silahlı suç örgütü davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve kardeşini, duruşma sırasında sırasında tehdit mesajları atan şahıslar hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 5 şüpheli hakkında 22 yıla kadar, 2 şahıs için ise 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesinde 22 Aralık 2025 tarihinde İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ‘Daltonlar' silahlı suç örgütü duruşmasında, davada müşteki olan kişiler tarafından mahkeme başkanı ve kardeşine tehdit içerikli mesajlar atılmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.O.A. ile kardeşi U.A. ‘müşteki' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, ‘Daltonlar' lideri Beratcan Gökdemir ile kardeşi Batın Can Gökdemir'in de aralarında bulunduğu 7 şahıs ise ‘şüpheli' olarak aktarıldı.

KARARIN OKUNDUĞU SIRADA MAHKEME BAŞKANI VE KARDEŞİNE TEHDİT MESAJI ATILDI

İddianamede, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de 1 nolu duruşma salonunda görülen davanın kararının okunduğu sırada, mahkeme başkanı A.O.A. ile kardeşi U.A.'ya, yabancı menşeili bir cep telefonu hattı üzerinden ‘Daltonlar' suç örgütü üyelerince tehdit içerikli mesaj gönderildiği aktarıldı. İddianamede, örgütün yapısına da yer verildi. Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünde Bayram Demir, Bahadır Akdağ, Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Zafer Boyun'un yöneticilik yaptığı vurgulandı. Ayrıca yapıda, Bayram Demir, Bahadır Akdağ, Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Zafer Boyun'un yöneticiliğini yaptığı, Beratcan Gökdemir'in, "Daltonlar" grubunun başında olduğu, Gökhan Demirci'nin öldürülmesi eyleminden sonra Gürcistan'a kaçtığı ve burada Barış Boyun grubuna sığındığı vurgulandı.

Şüpheli Eren Kemal Büyükgümüş'e ait cep telefonunda yapılan incelemede iddianamede yer aldı. İncelemede, ‘Daltonlar' silahlı suç örgütü üyesi firari Erkan Efe ile Büyükgümüş arasında mesajların tespit edildiği, müşteki U.A.'ya tehdit mesajları atan yabancı cep telefonu hattının şüpheli Erkan Efe'nin talebi ile açıldığı, Büyükgümüş'ün cep telefonuna gelen onay kodunu şüpheli Erkan Efe'ye gönderdiği, buna ilişkin yazışma kayıtlarının ve şüpheli Erkan Efe'nin görüntülü görüşme ekran fotoğrafının Büyükgümüş'ün telefonunda yer aldığı tespit edildiği aktarıldı. İddianamede, yakalama kaydı bulunan Erkan Efe'nin, Daltonlar silahlı suç örgütü yöneticisi Baran Yıkılmaz ve ‘Gaddar' kod adlı Mustafa Aktürk'ün talimatı ile müştekilerin tehdit edilmesinde kullanılan yabancı cep telefonu hattına Eren Kemal Büyükgümüş'ü yönlendirdiği aktarıldı.

"GSM HATLARINI TEMİN ETMEMEM HALİNDE ANNEMİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Öte yandan, şüpheli Eren Kemal Büyükgümüş'ün ifadesi de iddianamede yer aldı. Büyükgümüş, "GSM hatlarını beni tehdit eden Daltonlar'dan olduğunu söyleyen kişilere vermiş olabilirim. Açıklamak isterim ki, ben zaman zaman kendi dükkanımda yabancı şahıslara yabancı numara satışı yapardım, bu numaraları Aksaray'da bulunan Hikmet İletişim isimli Suriyeli şahısların bulunduğu bir işyeri pasajından alırdım. Bu yabancı numaraları satmamın suç olduğunu bilmiyordum. Yukarıda açıkladığım dükkanımın kurşunlanması olayından sonra beni on farklı yabancı hat üzerinden aradılar, tehditlere devam ettiler, bu aramaları yapan kişiler Daltonlar üyesi olduklarını söylediler, benden tekrar para talep ettiler, ben kendilerini tekrar tekrar reddettim, bu reddetmelerden sonra beni tekrar aradılar, bu sefer para değil de yabancı GSM hattı istediler, bu GSM hatlarını temin etmem halinde peşimden düşeceklerini, aksi takdirde annemi öldüreceklerini söylediler. Hatta durumun ciddiyetini göstermek için annemin yolda yürürken fotoğrafını çekmişler, bu fotoğrafı bana atarak bu işin bitmeyeceğini söylediler. Bende bu tehditlerden bıktığım için istediklerini yaptım. Üç farklı yabancı GSM numarasını bana mesaj atan üç farklı yabancı numaraya temin ettim, kişilerin kim olduklarını bilmiyorum, Daltonlar'dan olduklarını söylemişlerdi, Erkan Efe'ye numara verip vermediğimi de bilmiyorum çünkü Erkan Efe beni farklı GSM hatlarından arardı, GSM numaralarını elden vermedim, karşı taraf telefonuna Whatsapp isimli uygulamayı yüklediğinde gelen GSM doğrulama kodunu ben dükkanımda bulunan satışını yaptığım herhangi bir telefona taktım, doğrulama kodunu bu şahıslara verdim. Bu numaralar o numaralar olabilir. A.O.A. ve U.A. isimli şahısları tanımam, isimlerini ilk defa burada sizden duydum. Yakalandığım adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller bana aittir" dedi.

MAHKEME BAŞKANININ KARDEŞİNE "ABİNDEN SEBEP SENİ DE ÖLDÜRECEĞİZ" MESAJI ATTILAR

İddianamede, mahkeme başkanın müşteki kardeşi U.A.'nın emniyet ifadesi de yer aldı. U.A. ifadesinde, "Ben bahse konu numarayı 15 yıldan fazla süredir kullanmaktayım. Ataşehir'de kuzenim ile birlikte oturuyordum. Biz oturduğumuz esnada, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapmakta olan abim beni arayarak, ‘sana tehdit içerikli mesaj ya da arama gelirse telaşlanma gerekli tedbirleri adli süreçte almaya çalışacağız konunun seninle alakası yok' diyerek telefonu kapattık. Abimle olan telefon görüşmemden sonra abimin koruma polisi beni aradı ‘Umut bey size herhangi bir yabancı numaradan arama ya da mesaj gelirse endişelenmeyin, gerekli tedbirler alınacak telaş etmeyin' dedi ve telefonu kapattık. 22 Aralık 2025 günü saat 15.04 sıralarında rehberimde kayıtlı olmayan yabancı menşeili GSM numara bana, ‘abinden sebep seni de öldüreceğiz Umut Okatar devletin şerefli kudretli gücünü masum insanlar üzerinde kullanmak neymiş göreceksiniz insanların ailesini dağıtmak sizin iki dudağınızın arasına bakıyor bizimde iki parmağımız arasına bakıyor görüşeceğiz' şeklinde mesaj attı. Gelen mesajı bildirmek için abimi ve koruma polisine gönderdim. Bana neden böyle bir mesaj gönderildiği hakkında bir bilgim yoktur" diye konuştu.

DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Batıncan Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ile Mustafa Aktürk hakkında ‘suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma' suçundan 12'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, şüpheliler Eren Kemal Büyükgümüş ve Erkan Efe için ise ‘suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma' ile ‘suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

