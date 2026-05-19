Bir dönem dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olarak gösterilen Dubai’de sektör alarm vermeye başladı. Yaz sıcaklarının etkisi, azalan turist sayısı ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle otel, restoran ve eğlence sektöründe ciddi bir yavaşlama yaşandığı belirtiliyor.

YÜZDE 80'E VARAN KAYIP Sektör temsilcilerine göre bazı işletmelerin gelirlerinde yüzde 80’e varan kayıplar oluşurken, maaş ödemelerinde gecikmelerin başladığı ifade ediliyor. Özellikle restoran ve gece hayatı alanında küçülmeye gidildiği, bazı işletmelerin ise ücretsiz izin ve personel azaltma seçeneklerini değerlendirdiği öne sürülüyor.

YENİ ROTALARI TÜRKİYE Dubai, Abu Dabi ve Katar’da çalışan çok sayıda turizm profesyonelinin ise rotasını Türkiye’ye çevirdiği belirtiliyor. Son haftalarda Türkiye’deki otel ve restoranlara yoğun CV gönderildiği, başvuruların özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris, Çeşme ve İstanbul’daki işletmelerde dikkat çekici seviyeye ulaştığı kaydediliyor.

Sabah'ın haberine göre; aşçı, bar şefi, housekeeping personeli ve otel yöneticisi gibi birçok farklı pozisyondan yapılan başvuruların hızla arttığı belirtilirken, bazı çalışanların Türkiye’ye gelir gelmez kısa süre içinde işe başladığı ifade ediliyor.

"PANDEMİDEN BU YANA İLK" Turizm profesyonelleri ise bu durumu şöyle anlatıyor: "Pandemi döneminden sonra ilk kez bu kadar yoğun CV görüyoruz. Dubai'de birçok işletme maaş ödemelerinde zorlanıyor. Bazı çalışanlar iki-üç aydır eksik maaş alıyor. Özellikle restoran ve gece hayatı tarafında ciddi küçülme yaşanıyor. Biz şu ana kadar Dubai'den iki bar şefi transfer ettik. Altı aylık sözleşme yaptık. Gelenlerin çoğu yalnızca sezonluk değil, kalıcı olarak Türkiye'de kalmayı da düşünüyor."

ARAPÇA VE İNGİLİZCE BİLMEK AVANTAJ Turizm sektöründeki personel ihtiyacının bu süreçte fırsata dönüştüğü konuşulurken, bazı işletmelerin uluslararası insan kaynakları firmalarıyla görüşmelere başladığı da belirtiliyor. Özellikle Arapça ve İngilizce bilen deneyimli çalışanlara yoğun talep olduğu aktarılıyor.

Sektör temsilcileri, Dubai’deki ekonomik yavaşlamanın Türkiye turizm sektörüne insan kaynağı açısından hareketlilik getirdiğini ifade ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası