Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın çalışmayı düşünmediği Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah beyazlı takıma ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

"BAŞKAN NE DİYORSA O"

Sercan Dikme'nin aktardığı habere göre; 73 yaşındaki teknik adam, "Başkan ne diyorsa o olur. Başkan sözü söyler. Herkes için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCA İLE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini belirtti. Basında yazılanın aksine Şenol Güneş ile görüşmediğini aktaran Adalı, "Ben Şenol hocayı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu tarz şeylerde büyük konuşulmaz ama ben şahsen Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şenol hocaya da çok ayıp ediyorlar. Görüşmedik, etmedik. Hatta aylardır telefonda bile görüşmedik. Şenol hocaya da ayıp etmesinler." ifadelerini kullandı.

