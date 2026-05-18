Türkiye Gazetesi
Yıldız futbolcu, Galatasaray'a veda etti: 'Her şey için teşekkürler'
Galatasaray'ın ara transferde Napoli'den kiraladığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, sarı kırmızılı kulübe veda etti.
Özetle DinleYıldız futbolcu, Galatasaray'a veda etti: 'Her şey...
Kaydet
Spor 2 dk önce
Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, İstanbul'dan ayrılırken bir veda paylaşımı yaptı.
- Noa Lang, paylaşımında, 'Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum...' ifadelerini kullandı.
- Galatasaray'ın Hollandalı futbolcunun 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi.
- Lang, sarı kırmızılılarda çıktığı 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
0:00 0:00
1x
Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, veda paylaşımında bulundu.
"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER GALA"
İstanbul'dan ayrılan Lang, yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum..." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın 30 milyon avroluk opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Hollandalı futbolcu, sarı kırmızılılarda çıktığı 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Noa Lang'ın paylaşımı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR