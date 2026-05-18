ABD'nin önceki müzakere metinlerinin aksine, yeni taslakta görüşmeler devam ettiği müddetçe İran'a yönelik uygulanan petrol yaptırımlarını geçici olarak "askıya almayı" kabul ettiği iddia edildi.

İran basını ve Tahran yönetimine yakın güvenilir kaynaklar, iki ülke arasında gidip gelen gizli taslak metnini deşifre etti.

İran basının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri, önceki katı ve tavizsiz tutumundan keskin bir dönüş yaparak, görüşmelerin devam ettiği süre boyunca İran petrolüne yönelik uygulanan ağır yaptırımları geçici olarak "askıya almayı" kabul etti.

İran basınından piyasaları sallayacak iddia! 'ABD petrol kararını askıya alıyor'

OFAC FERAGATİNE KARŞI TAM KALDIRMA RESTİ

Washington yönetimi nihai bir anlaşmaya varılana kadar, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), üzerinden sadece geçici muafiyetler sunabilir. Buna karşılık Tahran yönetimi ise masada tüm ekonomik ablukanın tamamen ve kalıcı olarak kaldırılması gerektiği yönündeki ısrarını sürdürüyor.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: HİÇBİR GÜCE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Öte yandan İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran’da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda, son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, “Boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir şekilde hiçbir güce boyun eğmeyeceğim. Ülkenin onurunu rahatımız ve dünyevi çıkarlarımız için feda etmeyeceğiz ancak ülkeyi akıllıca yönetmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Müzakerelere karşı çıkılan bazı söylemlere değinen Pezeşkiyan, "Müzakere etmeyeceğiz şeklindeki sloganın hiçbir anlamı yok. Müzakere etmeyip ne yapmalıyız? Onurumuzla müzakere ediyoruz. Hakkımız var, mantığımız var, delilimiz var, ülkemizin haklarını güçlü bir şekilde savunabiliyoruz ve halkımızın desteğiyle onların haklarını savunacağız.” dedi.

Pezeşkiyan, mantıklı konuşma ve mantıklı cevap vermenin “sloganlarla mümkün olmadığını” bunun ancak sahada mümkün olduğunu ifade ederek, “Kesin olan şu ki tüm varlığımızla halkımıza ve ülkemize hizmet ediyoruz ve canımız pahasına, yabancılara karşı onurumuzla duracağız, müzakere edeceğiz ve sevgili halkımızın haklarını ve hukukunu savunacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

İran yarı resmi Tasnim haber ajansının "Geçici muafiyet masada" haberinin ardından, gün içinde yüzde 2,5'e yakın yükselen Brent petrol fiyatları tüm kazançlarını silerek varil başına 109 dolar seviyesine geri çekildi. ABD ile İsrail'in Şubat ayı sonunda İran'a düzenlediği ilk saldırıdan bu yana yüzde 50'den fazla değer kazanan petrol fiyatları, iki ülke arasındaki bu diplomasi trafiğiyle haftalar sonra ilk kez sert bir fren yaptı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 50'DEN FAZLA YÜKSELMİŞTİ

Şubat ayı sonunda patlak veren ABD-İsrail ve İran çatışmalarından bu yana, küresel petrol arzının can damarı olan Hürmüz Boğazı'ndaki akış ciddi şekilde yavaşlamış ve Basra Körfezi'ndeki üreticilerin vanaları sıkışmıştı.

Uluslararası finans devi Morgan Stanley, geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporda, Hürmüz Boğazı'nın Haziran ayına kadar kapalı kalması durumunda piyasaların "zamana karşı yıkıcı bir yarışa" gireceği uyarısında bulunmuştu.

Trump'ın da "İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak" açıklamasından sonra Tahran, Pakistan kanalıyla Washington'a revize edilmiş yeni bir anlaşma teklifi sunduğunu duyurdu.

