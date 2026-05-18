Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada, son 23,5 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete kadar birçok alanda Türkiye’yi “üst lige” taşıdıklarını söyledi. Erdoğan, ekonomi yönetiminin bölgesel ve küresel kaynaklı piyasa stresini en düşük seviyeye indirmek için gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 25 kardeşimize plaketleri takdim edeceğiz. Özveriyle çalışan kardeşlerimizi tek tek kutluyorum.

Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz yaptıkları fedakarlıklarla ülkemizin de önünü açtı. Emek verdiler, sabrettiler, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Ekonomi, ticaret ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyanlara bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten üçüncü oda sistemidir.

"İHRACATTA YENİ REKORLAR KIRDIK"

Birlik 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir, omurgasıdır, güvencesidir. Hali hazırda ihracatımızın %99 'u yani 273 milyar dolarlık kısmı oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın yüzde yetmiş dördü bu firmalarımız tarafından sağlanıyor. Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye. farklı kulvarlarda aldığımız mesafelerin her aşamasında sizlerin emeği ve imzası var. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz.

Son olarak Türkiye 'nin ilk elektrikli aracı TOG 'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. Yurt içinde yüzde otuz beşlik pazar payı ile liderlik koltuğuna yerleşen TOG birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Biz Türkiye'ye on yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı Şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kaynaklanıyor. almadık Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ ÜST LİGE TAŞIDIK"

Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle hareket ettik ve ediyoruz. Son 23,5 yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. üretim, istihdam, yatırım ve istihdam olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de real sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Şu gerçeğin en yakın şahidi sizlersiniz. İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla pazarla esnafın çiftçinin sanayicinin üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tehditler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz.

"FIRSATÇI BİR FİYATLAMA ALIŞKANLIĞI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Öte yandan üretim ve uluslararası. maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneği ile şekillenmiştir.

Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma demektir, yardımlaşma demektir, hakkın rızasını halkın iyiliğiyle, faydasıyla, esenliğiyle bir görmek demektir. yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle hizmet şeref belgesi ve plaket alacak kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum.

