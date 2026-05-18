2026-ALES/1 sınavının tamamlanmasının ardından adayların gözü ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi, ALES sonuç tarihi ve soru-cevap ekranına ilişkin detayları araştırıyor.

Yüksek lisans, doktora ve akademik personel başvurularında kullanılan ALES/1 sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte adaylar, “ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “ALES/1 sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?” sorularına cevap aramaya başladı.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ilk oturumu olan ALES/1, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM’nin sonuç takvimine çevrildi.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. ALES puanı; yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında da kullanılıyor. Bu nedenle sınava katılan adaylar için sonuç tarihi büyük önem taşıyor.

ALES/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES/1 sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılabilecek. Adaylar sonuç belgelerinde sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinin yanı sıra doğru ve yanlış cevap sayılarını da görebilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek ve yalnızca dijital ortamda erişime açık olacak.

Akademik kariyer planlayan adaylar için ALES sonuçlarının ardından tercih, başvuru ve lisansüstü eğitim süreçleri hız kazanacak. Özellikle üniversitelerin araştırma görevlisi ilanlarında ALES puanı temel kriterlerden biri.

