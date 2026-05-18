Kahramanmaraş’taki silahlı okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın yoğun bakımdaki tedavisi 34 gündür devam ediyor. Baba Hasan Aslan, “Gözünü ara ara açıyor, kapatıyor ama bilinci yok yani. Bizi görmüyor çocuk. Herkesten dua bekliyoruz” dedi. Oğlunun iyi futbol oynadığını belirten Aslan "Futbol topu aldı, krampon aldı daha giyemedi bile" dedi.

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan, oğlunun durumu hakkında bilgi verdi.

“BAŞINDAN AYRILMA İMKANIMIZ YOK”

34 gündür tedavi gören oğlu için herkesten dua beklediğini belirten baba Aslan “Biz çocuğumuzu evden nasıl okula gönderdiysek hastaneden de o şekilde çıkarıp eve götürmeyi düşünüyoruz. Çocukta hastaneden çıkıncaya kadar da zaten başından ayrılma imkanımız yok. Elinden tutup eve götürmeyi düşünüyoruz" dedi

“GÖZÜNÜ ARA ARA AÇIYOR"

Mustafa Aslan'ın zaman zaman gözlerini açtığı ancak bilincinin henüz yerine gelmediği belirten acılı baba şöyle konuştu:

Morgun kapısından girdik, ön kapıdan daha çıkmadık. Çocuğumuzun tedavisi için ne gerekirse yapılıyor. Hastanede dört dörtlük ilgileniyorlar. Yirmi dört saat başında doktoru, hemşiresi hepsi bakıyorlar. Ama işte zamanla iyi olacak diyorlar. Gözünü ara ara açıyor, kapatıyor ama bilinci yok yani. Bizi görmüyor çocuk. Herkesten dua bekliyoruz.

“KRAMPON ALDI GİYEMEDİ"

Oğlunun Beşiktaşlı olduğunu belirten baba Aslan “İyi top oynardı çocuğum. Futbol topu aldı, krampon aldı daha giyemedi bile. İki tane ablası var. O gün annesi ‘Okula gitmeyin' demiş. Sonra da ‘Matematik dersi var oğlum, gidin biraz ders görün, sonra oyun oynarsınız' demiş” dedi.

Okul saldırısında yaralanan Mustafa Aslan 34 gündür yoğun bakımda: Gözünü açıyor ama bilinci yok

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Okul saldırısında saldırgan öğrenci ile birlikte 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.

