Anahtara gerek kalmadı! Başkan Çenet'in zeki kedisi Fred'in kapı açtığı anlar kamerada
Kaydet
Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in yoğun mesai sonrası eve döndüğünde anahtarını arabasında unutması üzerine imdadına evcil kedisi "Fred" yetişti. Kızının yavruyken sahiplendiği sevimli kedinin zıplayarak kapı kolunu indirdiği o ilginç anları cep telefonuyla kaydeden Başkan Çenet'in, "Kediniz varsa anahtara ihtiyaç yok" notuyla paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük tebessüm yarattı ve ilgiyle izlendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR