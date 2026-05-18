Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde sezon finali için geri sayım başladı. Dizinin final tarihi ve bölümü netleşirken, oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılıklar da gündeme geldi. Peki, Uzak Şehir sezon finali ne zaman?

Her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan Uzak Şehir dizisinin sezon finaline ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Dizinin kaçıncı bölümde ara vereceği ve sezon sonunda yaşanacak ayrılıklar, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisinin sezon finali tarihiyle ilgili kulis bilgileri netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre planlanan yayın akışında bir değişiklik olmazsa 63. bölümle sezon finali yapacağı öğrenildi.

Bayram haftasında yayın akışında değişiklik yaşanmaması halinde sezon finalinin 25 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor. Yapım ekibinin ikinci sezonu güçlü bir finalle tamamlamak için yoğun çekim programını sürdürdüğü belirtiliyor.

UZAK ŞEHİR KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

Uzak Şehir’in ikinci sezonunu 63. bölümle tamamlayacağı öğrenildi. Kanal D’nin sevilen yapımı, sezon boyunca güçlü reyting performansını sürdürürken sezon finali kararı da netleşmiş oldu.

Sezon finaliyle birlikte dizinin yaz arasına girmesi beklenirken, yeni sezon hazırlıklarının ise yaz aylarında başlaması planlanıyor. Oyuncu kadrosunda yaşanacak değişimlerin de yeni sezon hikayesini doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor.

SEZON FİNALİNDE KİMLER DİZİDEN AYRILACAK?

Uzak Şehir dizisinde sezon sonunda ayrılması beklenen isimlerin başında Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya geliyor. Oyuncunun kendi isteğiyle projeye veda edeceği konuşuluyor.

Dizide daha önce Burç Kümbetlioğlu’nun da ekipten ayrılacağı yönünde bilgiler gündeme gelmişti. Sezon finaline yaklaşılırken başka ayrılıkların olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Yapım ekibinden henüz tüm oyuncu değişikliklerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sezon finali bölümünün ardından yeni oyuncular ve hikayedeki değişimlerle ilgili gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.

