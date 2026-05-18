OGM Pictures imzalı ABİ dizisinde sezon finali yaklaşırken oyuncu kadrosuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin hikayesinde önemli değişiklikler gündeme gelirken, izleyiciler Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Avukat Çağla karakterinin akıbetini araştırmaya başladı. Peki, Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden ayrılıyor mu, neden?

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı ABİ dizisinde yeni bölüm öncesi ayrılık iddiaları gündeme geldi. Dizinin sezon finaline doğru ilerlediği süreçte, Avukat Çağla karakteriyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu’nun projeye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

AFRA SARAÇOĞLU ABİ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

ABİ dizisinde Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun projeye veda edeceği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncunun ayrılık sahnesi geçtiğimiz günlerde çekildi.

Saraçoğlu’nun dizinin 17. bölüm finalinde ekibe veda edeceği belirtiliyor. Yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmasa da dizinin hikayesinde önemli değişikliklerin yaşanacağı konuşuluyor.

OGM Pictures imzalı yapımda son haftalarda senaryonun yön değiştireceği ve karakterler arasındaki dengelerin yeniden kurulacağı ifade ediliyor. Özellikle sezon finaline yaklaşılırken yaşanan ayrılıkların hikayeyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Afra Saraçoğlu’nun ayrılığı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Dizinin izleyicileri, Çağla karakterinin hikayesinin nasıl tamamlanacağını ve yeni bölümlerde nasıl bir senaryo izleneceğini araştırmaya başladı.

ABİ DİZİSİ ÇAĞLA NEDEN YOK?

Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı Doğan karakterinin önce babasını ardından da Çağla’yı kaybetmesiyle birlikte dizinin atmosferinin değişeceği konuşuluyor. Yapım ekibinin sezon finaline güçlü bir hikaye akışıyla gitmeyi planladığı belirtiliyor.

ABİ DİZİSİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ABİ dizisinin 23 Haziran 2026 tarihinde sezon finali yapmasının planlandığı öğrenildi. Dizinin sezon finaline kadar hikayede peş peşe dikkat çekici gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor. Sezon finalinde özellikle Doğan karakterinin yaşayacağı büyük kırılmaların ön plana çıkacağı konuşuluyor. Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin sezon finali bölümü için yoğun çekim takvimi devam ediyor.

