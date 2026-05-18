ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme planının arkasındaki pazarlık deşifre oldu.

New York Times gazetesinin Washington, Kopenhag ve Grönland'daki üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelere dayandırdığı özel araştırmasına göre, gizli müzakerelerin arka planı belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme tehditleriyle tırmanan gerilimi düşürmek ve NATO’da yaşanabilecek bir kopuşu engellemek adına son dört aydır Washington’da kapalı kapılar ardında en az beş gizli zirve yapıldı.

Ele geçirilen belgelere göre Washington, adada Amerikan askerlerinin süresiz olarak kalmasını garanti altına alacak bir "sonsuza kadar" maddesini dayatırken, stratejik yatırımlar üzerinde de "fiili veto hakkı" talep etti.

Amerikan yönetiminin egemenlik haklarını ağır şekilde ipotek altına alan talepleri karşısında köşeye sıkışan Grönlandlı diplomatlar ise "Bu şartlarda gerçek bir bağımsızlık imkansız, bayrağımızı yarıya indirsek de olur" sözleriyle duruma isyan etti.

"SONSUZA KADAR" MADDESİ

Gizli belgelere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun en üst düzey danışmanlarından Michael Needham’ın yürüttüğü müzakerelerde Washington, askeri taleplerini Grönland'ın gelecekteki bağımsızlık senaryolarına göre tasarladı. ABD, Grönland Danimarka'dan ayrılıp tamamen bağımsız bir devlet olsa dahi, Amerikan ordusunun adadaki varlığını ucu açık biçimde uzatacak kalıcı bir savunma maddesini kabul ettirmeye çalıştı.

Bununla da yetinmeyen Amerikan heyeti, görüşmeleri askeri sınırların dışına taşıyarak adada yapılacak tüm büyük ölçekli küresel yatırım ve altyapı projelerinde Washington'a doğrudan veto yetkisi verilmesini istedi. Rusya ve Çin gibi ülkelerin tamamen bölgeye sızmasını engellemek isteyen Trump yönetimi karşısında Danimarka tarafı egemenlik ihlali gerekçesiyle taviz vermedi.

PENTAGON SAHAYA İNDİ: YENİ ÜS NOKTALARI İNCELENİYOR

Müzakere masasında bu baskılar sürerken, askeri kanat kutup buzlarının erimesiyle jeopolitik bir rekabet arenasına dönen Arktik bölgesindeki genişleme planlarını fiilen hızlandırdı. Pentagon'un Kuzey Komutanlığı başkanı General Gregory M. Guillot, Grönland’ın Alaska ve Kanada'daki tesislerle birbirine bağlı bir radar zincirinin merkez üssü olacağını doğruladı.

General Guillot, bölgede dönüşümlü görev yapacak Özel Harekat askerleri için derin su limanına ihtiyaç duyduklarını iletti.

Pentagon, kısa süre önce de bir Deniz Piyade subayını Grönland'ın güneyindeki Narsarsuaq kasabasına göndererek İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma eski askeri havaalanı, liman ve konaklama tesislerinde yerinde incelemeler yaptırmıştı.

ÇİN ENDİŞESİ

Kuzey Kutup Dairesi’nden yüzlerce mil uzakta olmasına rağmen bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışan Çin'in, 2018 yılında Ilulissat kasabasındaki havalimanı ihalesini kazanma noktasına gelmesi ancak ABD'nin Kopenhag'a yaptığı baskıyla engellenmesi, Washington'ın adadaki maden hırsını daha da tetikledi.

Buzulların altında yatan petrol, uranyum ve nadir toprak elementleri gibi kritik mineralleri işletmek isteyen ABD, Grönland yönetiminin sıkı çevre düzenlemelerini esnetmesi yönünde baskı uygulamaya başladı.

Bölge istihbarat kapasitesinden yoksun olduğu için yatırımcıların Rusya veya Çin bağlantılarını tarama yetkisinin, Amerikan katkılarıyla Danimarka üzerinden yürütülmesi masadaki formüller arasında yer alıyor. Ancak mevcut tablo, Danimarka'nın ada üzerindeki etkisini artırarak Grönland'ın bağımsızlık sürecini daha da çıkmaza sokuyor.

GRÖNLAND’DA "14 HAZİRAN" KORKUSU

Ortaya çıkan belgelere göre 57 bin nüfuslu adadaki karar alıcılar büyük çaresizlik içinde. Grönland Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Pipaluk Lynge, sürecin kendileri için adil olmadığına değinerek, "ya hep ya hiç" dayatmasıyla karşı karşıya kaldıklarını itiraf etti.

Eski dışişleri bakanı Vivian Motzfeldt ise İran'daki gerilimin düşmesi halinde Trump'ın tüm saldırganlığını yeniden Grönland'a çevireceğine vurgu yaparak takvimlerinde çok kritik bir günü işaretlediklerini söyledi. Grönlandlı politikacılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum günü olan 14 Haziran ve Amerikan Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz tarihlerinde, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" politikasının gövde gösterisi olarak adaya yönelik yeni askeri ya da siyasi yaptırım tehditlerinin gelmesinden ciddi şekilde endişe duyuyor.

BADMİNTON KORTUNDAN BAŞBAKANLIĞA EGEMENLİK RESTİ

Geçen yıl 33 yaşında başbakanlık koltuğuna oturmadan önce ülkenin en popüler badminton oyuncularından biri olan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise başkent Nuuk’taki ofisinde verdiği demeçte yaşanan jeopolitik baskıdan duyduğu derin hayal kırıklığını gizlemedi.

Ticari iş birliklerine açık olduklarını ancak çevre kurallarından taviz vermeyeceklerini söyleyen Nielsen şöyle konuştu:

"Bunu söylemekten neredeyse yoruldum ancak Grönland’ın bağımsızlığı ve Danimarka ile olan ilişkimiz, yalnızca bizim kendi içimizde karar vereceğimiz bir konudur. Bu, Amerikalıların ya da başka bir gücün müdahale edebileceği bir alan değildir. Artık bu çok garip ve baskıcı durumun bir an önce son bulmasını istiyoruz."

