Uluslararası basına sızan yasa taslağı iddialarının ardından Avrupa Birliği'ne acil önerge sunan AP Grubu Başkanı Eliza Vozemberg, "İspanya ve Almanya bize karşı çifte standart uyguluyor, Türkiye'nin yanındalar" dedi.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" hamlesine ilişkin ortada henüz yürürlükte olan hiçbir resmi kanun maddesi dahi yokken, sadece Bloomberg gibi uluslararası basına sızan iddialardan etkilenen Yunanistan, Brüksel koridorlarında adeta bir hayaletle savaşıyor.

Henüz bir iddiadan ibaret olan taslak söylentisinden kapıldıkları paniği gizleyemeyen Yunan iktidar partisi ve AP Grubu Başkanı Eliza Vozemberg, AB'ye sunduğu acil önergede şu ifadelerle kayda geçirdi:

"Erdoğan, çıkaracağı bir yasa ile Türk Sahil Güvenliği'nin ve genel olarak Türkiye’nin, henüz MEB olarak tanınmamış Ege Denizi bölgelerinde haklarını nasıl kullanacağını belirleme niyetini açıkladı. Ne az ne çok, iç politika amaçlı bir yasa ile Uluslararası Hukuka müdahale ediyor ve ihlal ediyor. Hedefi ve amacı ise fiili duruma neden olmaktadır. AB, Türklerin bu tek taraflı girişimine tamamen karşı olduğunu gösterecek hangi adımları, tavsiyeleri veya eylemleri hayata geçireceğini açıklamalıdır."

Brüksel'de Türkiye hazımsızlığı! Yunanistan, "Almanya ve İspanya Ankara'nın yanında" diyerek acil kodla AB'nin kapısını çaldı

ALMANYA VE İSPANYA’DAN TÜRKİYE’YE TAM DESTEK

Yasa tasarısı söylentisiyle AB’ye koşan Yunanistan’ın uğradığı asıl büyük hayal kırıklığı, birliğin lokomotif ülkelerinden geldi.

AP Grubu Başkanı Vozemberg, Almanya ve İspanya gibi kritik AB üyelerinin açıkça Türkiye’nin yanında durmasından ve Atina'yı yalnız bırakmasından dert yandı. AB içinde adil bir politika yürütülmediğini ve bu ülkelerin Türkiye dostu bir tutum sergilediğini belirterek şunları yazdı:

"Almanya ve İspanya gibi ülkelerin Türk yanlısı tutumu esasen ekonomik çıkarlardan kaynaklanıyor. Objektif ve adil bir Avrupa politikası yok. Örneğin, İspanya’nın savunma ve teçhizat mekanizmasının tamamının Türkiye’ye satışı, aynı zamanda Alman şirketlerinin ve AB ile yapılan ticaretin büyük bir kısmı yıllık milyarlarca avroya ulaşıyor. Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde anında tepki gösterildiğini gördük. Aynı yaklaşımı biz ne ihlaller konusunda ne de özellikle Kıbrıs meselesinde görüyoruz. Avrupa bize karşı çifte standart uyguluyor."

Brüksel'de Türkiye hazımsızlığı! Yunanistan, "Almanya ve İspanya Ankara'nın yanında" diyerek acil kodla AB'nin kapısını çaldı

PASOK DA DEVREDE: TÜRK DONANMASI HUKUKİ ZEMİN KAZANIYOR

Yunanistan'daki hazımsızlık sadece iktidarla sınırlı kalmadı. muhalefetteki PASOK milletvekilleri de Avrupa Komisyonu'na acil bir müdahale dilekçesi vererek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti. PASOK AP Milletvekili Nikolaos Farantouris raporda, "Bu yasanın kabul edilmesi, Türk iddialarının kurumsal ve hukuki olarak içselleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu gelişme, Türk tezlerini sürekli ve zorunlu bir devlet politikası haline getirmektedir. En tehlikelisi ise bu yasa, Türk donanması ve enerji kuruluşlarının ihtilaflı bölgelere müdahale etmesi için meşru bir hukuki zemin oluşturmaktadır." dedi.

"YASA TASARISI HAZİRAN'DA MASADA"

Türk medyasındaki haberlere atıfta bulunan Yunan ajansları, tasarının Haziran ayında TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşmasının beklendiğini yazdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası