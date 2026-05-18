Gaziosmanpaşa’da kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuğun pil yuttuğu ortaya çıktı. Çocuğun pildeki kimyasal nedeniyle midesi yanarken, uzmanlar pillerin çok tehlikeli olabileceğini ölüme götürebilecek kadar ciddi hasarlar oluşturabileceğini belirterek uyardı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da iddiaya göre 4 yaşındaki H.G., parkta yerdeki cismi şeker sanarak yuttu. Kusma, karın ağrısı gibi belirtiler sonrasında çocuk, aile hekimine götürüldü.

ŞEKER SANIP PİL YUTTU

Aile hekiminin yabancı cisim şüphesinin ardından aile, çocuk cerrahisi bölümüne yönlendirildi. Yapılan testlerde cismin pil olabileceği değerlendirildi. Hareket halinde olduğu görülen pilin doğal yollardan atılıp atılmayacağı incelendi. Pil, doğal yollarda vücuttan atıldı.

4 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Şeker sanıp yuttu, midesi yandı: Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

“ZEHİRLEYİCİ ETKİLER ÇIKABİLİYOR”

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, pilin 4 yaşındaki çocuğun midesinde yanık oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

Pil yutulmaları para veya diğer yabancı cisim yutulmalarına göre biraz daha hassasiyet arz ediyor. Pilin içerisinde kullanılmış dahi olsa az da olsa bir enerji var, ikincisi özellikle ağır metallerden oluşan kimyasal içerikler üretebiliyor ve pilin kalitesine, eskiliğine göre içerisinden sızma durumunda kişide zehirleyici etkiler ortaya çıkabiliyor. En az toksik etkiler kadar önemli olan elektriksel yanık üretebiliyor.

"MİDEDE YANIK GÖRDÜK”

Prof. Dr. Dokucu, şöyle uyardı:

Ölüme kadar götürebiliyor. Bir başka hastanede çekilen grafi ve bizdekini karşılaştırdığımızda ilerlediğini görüyoruz. Maalesef midenin içerisinde bir yanık alanı gördük. Pilin oturduğu alanda elektriksel iletime bağlı oluşturduğu yanık olarak raporlandırdık.

“PİLLER ÇOK TEHLİKELİ”

Ailelerin bilinç sahibi olması gerektiğini ifade eden uzman isim “2-5 yaş biraz oral dönem oluyor; çocuklar ellerinde tuttukları her şeyi ağızlarına götürebiliyor. Ailelerin çevrede tehlikeli olabilecek materyallerin tutulmaması gerektiği konusunda bilinç sahibi olması lazım. Özellikle pillerin çok tehlikeli olabileceğini, masum olmadıklarını çocuklarda ölüme götürebilecek kadar ciddi hasarlar oluşturabileceğini bileceğiz” diye uyardı.

