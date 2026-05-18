Anadolu Ajansı
AJet’ten 19 Mayıs kampanyası: Gençlere yüzde 30 indirim
AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında genç yolculara özel kampanya başlattı. 12-27 yaş arası yolcular yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirimli biletlerden yararlanabilecek.
AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi hatlarda 12-27 yaş arası yolculara yönelik yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamındaki indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.
Yüzde 30 indirimli biletler, 1 Eylül-10 Kasım'daki seyahatlerde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak.
Biletler yalnızca AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.
