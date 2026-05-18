Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal, dedesinin cenaze töreninden yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Akyürek, kızının cenaze töreninde çektiği TikTok videosuna gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu. Peki, Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ne paylaştı, neden gündem oldu?

Geçtiğimiz yıllarda madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal, dedesinin tabutu başında çektiği video ile tepki topladı. Tabutunun başında Tiktok videosu çekerek bunu sosyal medya hesabından paylaşan kendisini eleştirenlere “Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim” cevabını verdi.

"TİKTOK NEDEN KAPATILMIYOR"

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, babasının cenaze töreninde kızı Melek Bal tarafından çekilen ve sosyal medyada tepki toplayan video ile ilgili sessizliğini bozdu. Dedesinin tabutu başında video çeken kızı Melek Bal’ı eleştiren Akyürek, açıklamasında TikTok platformunu suçladı. "Tiktok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” diyen sanatçı, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

HADİSE VE GÜLŞEN’İ DE HEDEF ALDI

Umut Akyürek daha sonra yaptığı açıklamada ise Hadise ve Gülşen gibi isimleri eleştirdi. Akyürek, “Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı

