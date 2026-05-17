Fransa basını, Afrika’daki yeni güç dengelerine dikkat çekerek Türkiye ve Çin’in Batı Afrika’da Fransa’nın yerini aldığını yazdı. Senegal’deki büyük altyapı projelerinde Türk şirketlerinin öne çıktığı belirtilirken, Ankara’nın kıtada giderek daha etkili bir aktör hâline geldiği ifade edildi.

Fransız basınından France24, Afrika’daki yeni güç dengelerine işaret ederek Türkiye’nin yerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Bir dönem Batı Afrika ülkelerinde baskın konumda olan Fransa’nın yerini, Türkiye ve Çin’in aldığını söyledi.

Haberde, iki ülkenin Senegal’in en önemli yatırımcıları hâline geldiği, ülke genelinde büyük altyapı ve kalkınma projelerinin bu yeni güç dengesiyle birlikte yeniden şekillendiği ifade edildi.

İHALELER TÜRK ŞİRKETLERDE

Başkent Dakar’da inşa edilen Diamniadio yeni şehir projesinde, ihalelerin büyük bölümünü Türk şirketlerinin kazandığı yazılan analizde “Stadyum, tren istasyonu, oteller ve konutların önemli kısmı Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Bölge yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla endüstriyel bir merkez olarak planlandı” denildi.

Özellikle Ankara’nın altyapı ve kalkınma projeleri üzerinden kıtada giderek daha görünür ve etkili bir aktör hâline geldiği belirtildi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz gün Çin, Türkiye, ABD ve bölgesel rakiplerin Afrika’da daha rekabetçi hâle geldiğini belirterek Fransa’nın kıtadaki etkisinin azaldığını belirtmişti.

