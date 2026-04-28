ABD ile İsrail’in saldırdığı İran’ın, Körfez ülkelerine vurarak cevap vermesi bütün dengeleri değiştirdi.

Yıllardır yüzlerce milyar dolar ödeyip Batı ülkelerinden aldıkları gelişmiş sistemler, sahada istenen sonucu vermeyince Körfez ülkeleri kendileri için son derece stratejik olan yerleri tam anlamıyla koruyamadı.

ROTA TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Bu durumu gören Afrika ülkeleri, rotasını Türkiye’ye çevirdi. Afrika’daki en büyük savunma sanayii organizasyonuna imza atan BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, Afrika ülkelerinin bir süredir artan güvenlik riskleri, sınır tehditleri ve bölgesel istikrarsızlık sebebiyle savunma yatırımlarını ciddi şekilde artırma yoluna gittiğini hatırlatarak şunları söyledi:

Karar vericiler, bu noktada sahada kendini ispatlayan, maliyet etkin ve hızlı teslimat kabiliyeti sunan ürünlere yoğunlaştı. Elbette bu noktada Türk savunma sanayii öne çıkıyor. Şu an çok zorlu saha şartlarında dahi kendini ispat edebilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye bu listenin en başındaki aktörlerden biri. Afrika ülkeleri de bunu biliyor. Körfez ülkelerinde son yaşananlar da tuzu biberi oldu. Şu sıralar Afrika ülkelerinde Türk savunma sanayii ürünlerine talep artışı rekor seviyeye ulaştı. Bu geçici bir trend değil. Ciddi ve uzun süreli bir alım dalgası. Gelinen noktada Türk savunma sanayii ürünleri alternatif değil ‘birinci tercih’ konumuna yükseldi. Ürünlerimizi bir defa kullanan vazgeçemiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası