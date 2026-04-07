Çağrı Bey Sondaj gemisi, Somali açıklarındaki 40 milyar varil petrol ve gaz rezervi barındıran 'Curad-1' kuyusu için tarihi görevine başladı. Dünya basını, Türkiye’nin bölgedeki varlığını 'Çin ve Rusya’nın güvenlik modelinden çok daha adil ve güçlü' olarak görüldüğünü yazdı.

Türkiye’nin en yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, ülkenin yurt dışındaki ilk derin deniz arama operasyonunu gerçekleştirmek üzere Somali’ye doğru tarihi yolculuğuna başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dolmabahçe’den uğurlanan sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in topladığı 3D verilerin ardından, sondaj kararı bizzat Türk mühendisler tarafından verildi. 7 bin 500 metre derinliğe inecek olan Çağrı Bey, bu hafta "Curad-1" (İlk Doğan Evlat) kuyusunda çalışmalara başlayacak.

Dünya basını manşetlere taşıdı! Türkiye Afrikada kazan-kazan dönemini başlattı, 40 milyar varillik servet Çağrı Beye emanet

ABD basının elde ettiği sismik veriler, Somali açıklarının 30 ila 40 milyar varil petrol ve gaz eşdeğeri barındırdığını gösteriyor. Başarılı olması halinde bu operasyon sadece Somali ekonomisini dönüştürmekle kalmayacak, Türkiye’yi de küresel enerji oyununda vazgeçilmez bir güç odağı konumuna taşıyacak.

2024 yılında imzalanan hidrokarbon iş birliği anlaşmasıyla taçlanan süreç, Türkiye’nin "Afrika Açılımı" stratejisinin en somut meyvesi olarak tarihe geçti.

DÜNYA BASINI TAKİP EDİYOR

BBC, Türk sondaj gemisi Çağrı Bey’in Somali sularına girişini "tarihi bir kilometre taşı" olarak duyurdu.

Bloomberg'ün haberinde de Somali Dışişleri Bakanı Ali Ömer'in demeçleri manşet oldu. Bakan, "Türkiye, güvenilir bir uzun vadeli ortak olarak gördüklerini" açıklamıştı.

BBC, "Somali dilinde ilk doğan evlat anlamına gelen Curad-1 kuyusu, Türkiye’nin uluslararası sahalardaki ilk derin deniz sondajı olma özelliğini taşıyor. Türk ordusunun koruması altında yürütülen enerji faaliyetleri, Türkiye’nin bölgedeki ekonomik ve askeri hegemonyasını değil, bölge ülkeleriyle kazan-kazan politikasını" temsil ediyor." dedi.

Dünya basını manşetlere taşıdı! "Türkiye Afrika'da kazan-kazan" dönemini başlattı, 40 milyar varillik servet Çağrı Bey'e emanet"

Bloomberg'e göre de Türkiye askeri iş birliği, ticaret dahil olmak üzere bölgede kalıcı olmayı hedefliyor:

"ÇİN VE RUSYA’DAN FARKLI BİR MODEL"

"Türkiye’nin Afrika stratejisi, Çin’in uzun yıllar büyük ölçekli altyapı projelerine dayanan yaklaşımından ve Rusya’nın güvenlik desteği karşılığında kaynak erişimi sağlamaya yönelik modelinden ayrılıyor.

Ankara, askeri destek, ticari anlaşmalar ve diplomatik angajmanı bir araya getiren daha dengeli bir yöntem izliyor. Bu stratejiyle güvenlik bağlarını kalıcı siyasi ve ekonomik nüfuza dönüştürmeyi amaçlıyor." değerlendirmesini paylaştı.

Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin Somali’deki operasyonuna 10 Nisan’da başlayacağını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, "10-15 yıllık kabiliyetimizle dışa bağımlılığı bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz" yorumunda bulunmuştu

Haberle İlgili Daha Fazlası