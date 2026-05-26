Geliştirdiği giyilebilir ultrason teknolojisiyle erken teşhisi hastane duvarlarının dışına taşımayı başaran Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, milyonlarca kadının hayatını kurtarabilecek çığır açıcı buluşunda sona yaklaşıldığını açıkladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Göğüs kanserini erken teşhis eden elektronik sütyen teknolojisi ile kanser teşhisinde yeni bir dönemin kapısını aralayan Canan Dağdeviren, buluşunun insan denemelerinin başarıyla devam ettiğini belirterek, cihazın 100. kişi üzerindeki denemesinin de başarıyla tamamlandığı bilgisini verdi. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından organize edilen ve Türkiye’nin en büyük öğrenci organizasyonlu tıp kongrelerinden biri olan ALIS26’ya konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Dağdeviren, cihazın yaklaşık bin hasta üzerinde deneneceğini söyleyerek, “Yüzüncü hasta üzerindeki denemelerimizi de tamamladık. İlk aşamada daha çok kliniklerde mamografiye ek kullanılacak. Uzun vadede ise evlerde kullanılabilecek ve her kadının çekmecesinde bulunabilen bir cihaz hâline dönüşecek” dedi.

Dağdeviren’in buluşu, tümörlerin henüz gözle fark edilemeyecek büyüklükteyken, ev konforunda tespit edilmesini sağlayarak tıp tarihinde yeni bir dönem başlatacak.

Kanser teşhisinde Dağdeviren imzası! Kaybettiği teyzesiyle kurduğu hayal gerçek oluyor

Böyle bir cihaz geliştirme fikrinin göğüs kanserinden kaybettiği teyzesinin son dönemlerinde onunla birlikte yaptığı konuşmalardan ortaya çıktığını söyleyen Dağdeviren, “Teyzemi yedi yıl önce maalesef göğüs kanserinden kaybettim. Son günlerinde onu rahatlatmak için kâğıt üzerinde bu projenin çizimlerini yapmıştık. Aynı cihaz olmasa da ilk fikir orada oluşmuştu ve sonrasında da yapacağımız projeler göğüs kanseri üzerine yoğunlaştı. Bu projenin yıllar içerisindeki gelişimini görmek, o sancılı dönemleri hissetmek, hastalar üzerinde denemek, onlardan yorumlar ve geri dönüşler almak çok güzel bir duygu” dedi.

UZAYA ÇIKAN PROJE

Cihazın uzaya da çıktığını söyleyen Dağdeviren, “Geçtiğimiz nisan ayında Jeff Bezos’un Blue Origin Flight’ıyla birlikte hepsi kadınlardan oluşan altı kişilik uzay ekibiyle birlikte uzaya çıktı. Bu konuyla ilgili olarak astronotlardan biri bana ulaştı ve benim yaptığım cihazı çok beğendiğini, bunu uzayda denemek istediğini söyledi. Aldığım en güzel tekliflerden biriydi. Cihazın uzaydaki denemelerini de yapmış olduk” diye konuştu.

