Türkiye, kanser tedavisinde ileri teknolojiler arasında yer alan CAR-T hücre tedavisini kendi altyapısıyla uygulamaya başladı.

Esma Altın / ANKARA - Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Ümit Kervan, elde edilen sonuçların son derece umut verici olduğunu belirtti. Tedavinin artık yerli imkânlarla hayata geçirildiğini açıklayan Kervan, “Bu sadece bir tedavi değil, sağlıkta bağımsızlık adımıdır” dedi.

“GELECEĞİN TEDAVİSİNİ ARTIK TÜRKİYE’DE UYGULUYORUZ”

CAR-T tedavisinin önemine dikkat çeken Kervan, “CAR-T tedavisi, hastadan alınan hücrelerin yeniden programlanarak kanserle savaşır hale getirilmesi esasına dayanıyor. Bu yöntem, yalnızca mevcut tümör yükünü azaltmakla kalmıyor, hastalığın tekrarını önleme potansiyeli de taşıyor. Bugün bu ileri teknolojiyi Türkiye’de uygulayabiliyor olmak bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“12 HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU”

Tedavinin uygulama sürecine ilişkin bilgi veren Kervan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan merkezin kritik rol oynadığını söyleyerek, “Hücre ve Gen Tedavileri Üretim ve Klinik Uygulama Merkezimizi kurarak bu alandaki en önemli eşiği aştık. Burası, CAR-T uygulamaları açısından kamuda tescillenmiş ilk ve tek merkez” açıklamasında bulundu. Tedavinin sahadaki ilk sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kervan, “2025 yılının Kasım ayında ilk hastamıza uygulamaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 12 hastaya CAR-T tedavisi uygulandı. Hastalarımızın tamamı yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürüyor. Kanser yüklerinde belirgin azalma ve tümörlerde ciddi gerileme gözlemledik. Ayrıca 3 hastamız işlem hazırlık sürecinde. Yakında 15. hastamız da bu tedaviden yararlanmış olacak” dedi.

Kanser tedavisinde yeni sayfa açıldı! Yerli üretim CAR-T

“YURT DIŞINDA BAĞIMLILIĞI AZALTIYORUZ”

CAR-T tedavisinin yalnızca tıbbi değil stratejik bir adım olduğuna vurgu yapan Kervan, Türkiye’nin küresel sağlık alanındaki konumuna da dikkat çekerek şunları söyledi: ““Bu tedavi dünyada sınırlı sayıda merkezde uygulanıyor ve oldukça yüksek maliyetli. Bizim hedefimiz, vatandaşlarımızın yurt dışına gitmesine gerek kalmadan bu tedaviye erişebilmesi. Aynı zamanda sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltıyoruz.”

HEDEF: TAM YERLİ ÜRETİM

TÜSEB olarak yürütülen projelere de değinen Kervan, üniversiteler ve büyük hastanelerle iş birliği içinde olduklarını belirterek, “Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Şehir Hastanesi ve diğer önemli merkezlerle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Nihai hedefimiz, dünyada kullanılan tüm CAR-T tedavilerini Türkiye’de üretilebilir hale getirmek” diye konuştu.

BAŞKA HASTALIKLARDA DA KULLANILABİLİR

Hâlihazırda daha çok hematolojik kanserlerde kullanılan CAR-T tedavisinin, elde edilen başarılı sonuçlarla birlikte diğer kanser türleri için de umut verici bir yöntem haline geldiğine dikkat çeken Kervan, “Yakın gelecekte bilim insanlarımızın yürüteceği çalışmalar sayesinde, romatoid artrit (iltihaplı romatizma) gibi kronik hastalıklarda da bu tedavinin kullanım alanının genişlemesi mümkün olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

