Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki acı olayların tekrarını önlemek için kalıcı tedbirler alınıyor. TBMM’de “Okul Saldırılarının Sebeplerini Araştırma Komisyonu” kuruldu. 22 üyeli komisyon, çocukları etkileyen her detayı kapsamlı şekilde araştıracak. Farklı ülkelerdeki çalışmalar incelenecek. Sosyal medya ve dijital mecraların gençlere etkisi araştırılıp çözüm teklifleri ortaya konulacak.

TBMM bünyesinde kurulan Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonunun üye seçimine ilişkin karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre 22 üyeden oluşacak komisyonun başkanlığına Yusuf Beyazıt, başkan vekilliğine Lütfi ye Selva Çam, sözcülüğüne İsa Mesih Şahin ve kâtipliğine İbrahim Özyavuz seçildi.

MESELE SADECE GÜVENLİK DEĞİL

Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacak komisyonun yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, meseleye dar bir çerçeveden bakılmaması gerektiğini vurguladı. Beyazıt, okul saldırılarının yalnızca güvenlik ya da münferit olaylar üzerinden ele alınmasının eksik kalacağını belirterek, aile, çevre, okul, toplum ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Amaçlarının sadece yaşanan olayların nedenlerini sorgulamak olmadığını, bu nedenleri ortadan kaldıracak kalıcı çözümler üretmek olduğunu ifade etti.

Gençliğin röntgeni çekilecek! Vekiller çalışmaya Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan başlayacak

İHTİYACA ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ

Komisyonun çalışmalarında uluslararası örneklerin de inceleneceğini dile getiren Beyazıt, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş başta olmak üzere bazı illerde yerinde incelemeler yapılacağını aktardı. Bu sürecin, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli argümanların ortaya konmasına katkı sunacağını belirten Beyazıt, tüm üyelerin parti farkı gözetmeksizin “Türkiye’nin milletvekili” sorumluluğuyla hareket edeceğini vurguladı. Komisyonun, çocukların geleceğini merkeze alarak gerekli incelemeleri yapacağını ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemelerine ilişkin tavsiyelerde bulunacağını kaydetti.

SİYASET ÖTESİNDE ELE ALINMALI

Çalışmalara sembolik ama anlamlı bir başlangıç yapmak istediklerini de dile getiren Beyazıt, hayatını kaybeden çocukların kabirlerini ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Ardından aileler ve yaralı çocuklarla bir araya gelineceğini belirten Beyazıt, çocukların okula sadece eğitim ve umut duygusuyla gittiğini, kimsenin böyle bir acıyı beklemediğini ifade etti.

Yusuf Beyazıt

Yaşananların siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal medyanın etkilerine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürütüleceğini de açıklayan Beyazıt, çocukların hangi unsurlardan etkilendiğinin eğitim, öğretim ve aile boyutlarıyla değerlendirileceğini söyledi. Dijital mecralar, uluslararası etkiler, gençlik, aile yapısı ve kültürel doku başlıklarının tamamının ele alınacağı çalışmanın sonunda somut tespitler ve çözüm önerilerinin ortaya konulacağını belirtti.

