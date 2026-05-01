İzmir Buca’da sosyal medya etkileşimi uğruna işlenen bir rezalet pes dedirtti! Sokakta uyuyan yaşlı bir adamı önce uyandırıp alay eden, ardından yüzüne tekme atarak o anları kaydeden iki şüpheli şaşkına çevirdi. Savunmasız vatandaşa uyguladıkları şiddeti bir eğlence aracı gibi gören vicdansızlar, görüntüleri paylaşarak kendi suçlarını belgeledi.

Dijital platformların kontrolsüz gücü ve "beğeni, yorum, takipçi" hırsı, toplumsal değerleri erozyona uğratmaya devam ediyor. İzmir’in Buca ilçesinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü.

Sokakta yatan yaşlı bir vatandaşın yanına yaklaşan iki genç şüpheli, kamerayı açarak başladıkları eylemlerini bir "şaka" gibi lanse etmeye çalışsalar da ortaya çıkan tablo büyük tepki çekti.

İzmirde kan donduran saldırı! Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

"ETKİLEŞİM" UĞRUNA İNSANLIK İHLALİ

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde sokakta uyuyan yaşlı adamın başına gelen iki kişi, önce yaşlı adamı sarsarak uykusundan uyandırdı. Şüphelilerden biri kayıt yaparken, diğeri yaşlı adamla alay etmeye başladı.

Şaşkınlık içerisindeki yaşlı adamın ne olduğunu anlamaya çalıştığı o anlarda, saldırganlardan biri aniden yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı.

Aldığı ağır darbeyle sarsılan ve acı içinde tepki gösteren savunmasız yaşlı adamın hali, saldırganların umurunda bile olmadı. Şüpheliler, kendi "kötücül eğlencelerini" kaydettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

