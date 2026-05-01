Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Cem Karaca'nın Gözyaşları", Aadolu rock müziğinin tanınan isimlerinden Cem Karaca'nın yaşamını beyaz perdeye taşımıştı. Film beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık'ın senaryosunu kaleme aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları, Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekildi. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi oyuncuları kimler?

Cem Karaca'nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda eden, "Tamirci Çırağı", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziği sanatçısı Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor. Müzik kariyeri ve özel yaşamıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışlar gözler önüne seriliyor.

CEM KARACA'YI CANLANDIRAN İSİM VE KADRO

Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yaptığı filmde Cem Karaca'yı oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırdı. Film 2024 yılında vizyona girmişti.

Mehmet Karaca'yı Fikret Kuşkan, anne Toto Karaca'yı ise Yasemin Yalçın'ın oynadığı projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel'in aralarında olduğu birçok oyuncu yer alıyor.

Cem Karacanın Gözyaşları filmi oyuncuları kimler?

CEM KARACA'NIN HAYATI

Karaca, asıl adı Irma Felekyan olan Ermeni asıllı opera ve tiyatro sanatçısı Toto Karaca ile tiyatro sanatçısı Azeri Mehmet İbrahim Karaca'nın çocuğu olarak, 5 Nisan 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi. "Muhtar Cem" adı verilen Karaca, yeteneğini fark eden annesi sayesinde henüz 6 yaşındayken müzik eğitimine başladı. Cem Karaca, Robert Koleji'ne kaydoldu.

"Sahne tozunu" küçük yaşlarda yutmasına karşılık Cem Karaca, doktor ya da mühendis olmayı istedi. "Suadiyeli Nesrin" olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı, müzik kariyerinin başlangıcı oldu. Beyoğlu Spor Kulübünün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkarak profesyonelliğe adım atan Cem Karaca, "Dinamitler" ve "Jaguarlar" adlı gruplarla "Rock and Roll" parçaları seslendirdi.

Lise diplomasıyla eğitim hayatını noktalayan Cem Karaca, ilk evliliğini 1965'te tiyatro oyuncusu Semra Özgür ile yaptı. Evlendikten 3 gün sonra askere Antakya'ya gitti. Vatani görevi sırasında bir Mehmetçik'in bağlamasıyla söylediği türkü, Cem Karaca'da ve müziğinde adeta dönüm noktası oldu.

Cem Karaca, 1967'de Altın Mikrofon yarışmasına sözleri Erzurumlu Emrah'a ait, "Emrah" bestesiyle katıldı. Yarışmada birinciliği "Mavi Çocuklar"a kaptırarak ikinci olan Cem Karaca ve Apaşlar'ın ilk plağı, Hürriyet gazetesi tarafından yayımlandı. Grup, aynı yıl "Hudey", "Vahşet" ve "Bang Bang-Bir Anadolu Hikayesi" eserlerinin olduğu bir 45'lik daha çıkardı.

Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaşlar, Fredy Klein Orkestrası ile şarkılar kaydetti. Türkiye'deki en önemli popüler müzik eserlerinden birisi olarak nitelendirilen sözü ve müziği Mehmet Soyaslan'a ait "Resimdeki gözyaşları" da bu kayıtlar arasındaydı. Şarkı ilk kez 1968'de, "Resimdeki Gözyaşları/Emrah" adlı plakta yer aldı.

Cem Karaca, 1974'te "Namus Belası" ve "Gurbet" şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkardı. "Namus Belası", ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer aldı.

Barış Manço'nun kurduğu Kurtalan Ekspres'le de çalışan Cem Karaca, "Edirne'den Ardahan'a" söyleminden esinlenerek ismini verdiği "Edirdahan" grubunu kurdu. Karaca ve Edirdahan, 1978'de "rock opera" olarak nitelendirilen "Safinaz" albümünü çıkardı.

Maddi sıkıntılar yaşayan Cem Karaca, 1990'da Cahit Berkay'ın ikna çabaları sonunda girdiği Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na "Kahya Yahya" şarkısıyla katılıp birinci oldu. Cahit Berkay ve Uğur Dikmen ile müzik yolculuğunu sürdüren Cem Karaca, "Rap diye rap rap", "Islak ıslak", "Bindik bir alamete" gibi şarkılarla yoluna devam etti.

Mahsun Kırmızıgül ile "Hayat ne garip", Mehmet Eryılmaz ile "Hayvan terli" ve Yeni Türkü için "Göç yolları" şarkısını seslendiren Cem Karaca, son büyük konserini 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verdi. Son günlerinde "Yol Arkadaşları" grubuyla İstanbul'da sahne alan Cem Karaca, 8 Şubat 2004'te kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası