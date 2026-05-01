İhlas Haber Ajansı
Bahar beklerken kış geldi! Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayının ilk gününde Bolu'da hava sıcaklıkları aniden düştü. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Sarıalan Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.
Mayıs ayının ilk günlerinde yurdun birçok kesiminde yaşanan ani sıcaklık düşüşü ve Bolu'da etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına neden oldu.
- Mayıs ayında Bolu'nun Sarıalan Yaylası'nda kar yağışı sonrası kış manzaraları oluştu.
- Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
- Şehir merkezinde yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde yağış kar şeklinde etkili oldu.
- Köroğlu Dağları eteklerindeki yaylada kartpostallık kış manzaraları ortaya çıktı.
Mayıs ayının ilk günü yurdun birçok kesiminde sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş adeta kışı geri getirdi. Bolu'da da soğuk ve yağışlı hava etkisini artırdı. Şehir merkezinde yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde yağış kar şeklinde etkili oldu.
MAYIS AYINDA KIŞ MANZARASI
Kentin önemli turizm noktalarından Sarıalan Yaylası, yağan karın ardından beyaza büründü. Özellikle Köroğlu Dağları eteklerinde bulunan yaylada, mayıs ayına rağmen kartpostallık kış manzaraları ortaya çıktı.
HAFTA BOYUNCA SÜRECEK
Meteoroloji verilerine göre kent genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
YORUMLAR