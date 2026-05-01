Mayıs ayının ilk gününde Bolu'da hava sıcaklıkları aniden düştü. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Sarıalan Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

Mayıs ayının ilk günü yurdun birçok kesiminde sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş adeta kışı geri getirdi. Bolu'da da soğuk ve yağışlı hava etkisini artırdı. Şehir merkezinde yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde yağış kar şeklinde etkili oldu.

Bahar beklerken kış geldi! Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

MAYIS AYINDA KIŞ MANZARASI

Kentin önemli turizm noktalarından Sarıalan Yaylası, yağan karın ardından beyaza büründü. Özellikle Köroğlu Dağları eteklerinde bulunan yaylada, mayıs ayına rağmen kartpostallık kış manzaraları ortaya çıktı.

HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası