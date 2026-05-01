Yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte Sakarya'nın Hendek ilçesinden şaşırtan görüntüler geldi. İlçenin yüksek rakımlı Çiğdem Yaylası'nda mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışlar, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Hendek ilçesinde bulunan ve kentin önemli yaylalarından biri olan Çiğdem Yaylası'nda da 1 Mayıs'ta kar yağışı etkili oldu.

Sakarya'da mayıs ayında kar sürprizi!

SICAKLIKLAR 0 DERECEYE YAKLAŞTI

Bahara girilmesi beklenirken ilçe merkezinde hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının etkili olduğu Çiğdem Yaylası'nda ise termometreler yer yer 4 dereceye kadar düştü.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kış geri döndü! Sağanak yağışlar günlerce sürecek

